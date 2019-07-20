Отмена виз для российской молодежи

В рамках германо-российского форума «Петербургский диалог», прошедшего в конце прошлой недели недалеко от Бонна, властям двух стран предложили ввести безвизовый режим для граждан РФ моложе 25 лет, а также сделать оформление виз более простым и удобным.

С таким предложением выступили члены рабочей группы «Гражданское общество», а глава МИД ФРГ Хайко Маас подтвердил, что инициативу нужно обсудить с партнерами по Шенгенской зоне, так как Берлин не может принимать такое решение в одиночку.

«Коммерсант», в распоряжении редакции которого есть копия представленного на форуме меморандума, сообщает, что в числе прочего рабочая группа призывает рассмотреть вопрос о расширении списка категорий граждан, пользующихся преимуществами упрощенного визового режима, а именно:

представители организаций гражданского общества;

участники программ молодежных обменов;

профессионалы, участвующие в международных выставках, конференциях, симпозиумах, семинарах и других подобных мероприятиях;

участники официальных обменных программ, организованных муниципальными образованиями, включая программы городов-побратимов;

журналисты и сопровождающий их технический персонал;

лица, путешествующие в медицинских целях, и сопровождающие их лица;

представители религиозных общин;

участники официальных программ трансграничного сотрудничества Германии и России;

близкие родственники лиц, легально проживающих на территории России и Германии;

добросовестные путешественники с положительной визовой историей.

Кроме того, группа предложила разморозить усилия по созданию условий для полной отмены виз, и в частности, призвала правительства двух стран уже сейчас отменить визовые формальности для молодежи (до 25-30 лет) и граждан пожилого возраста (65+).

Сопредседатель «Петербургского диалога» со стороны ФРГ Роналд Пофалла заверил, что перспектива взаимной отмены виз для российской и германской молодежи является одной из главных тем форума.

«Такое предложение существует уже давно. Но сегодня у него другая форма поддержки. Раньше и у правительства Германии были сомнения на этот счет, сегодня, как мне кажется, оно позитивно относится к этой идее. Но есть еще партнеры по Шенгенской зоне, например, Польша и Чехия, у которых пор сих пор есть опасения. Сейчас наша задача состоит в том, чтобы убедить наших польских и чешских друзей в целесообразности безвизового режима для молодых россиян», — говорит Пофалла.

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