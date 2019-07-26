Сегодня сразу в нескольких источниках появились сообщения о том, что GitHub начал блокировать репозитории разработчиков из стран, на которые распространяются торговые санкции США.

Так, на «Хабре» был опубликован пост пользователя neuotq, проживающего в Ялте. Он рассказал, что все его приватные репозитории были заблокированы без возможности скачать данные. «В том числе при экспорте всех данных, они отсутствуют», — отмечает разработчик.

«Я сейчас написал в службу поддержки, уточнить возможность скачать всё мое, ну так пользователям из стран попадающих под санкции в данный момент ГитХаб предлагает только "ограниченные возможности для общения и комментариев"», — пишет neuotq.

На похожую проблему, возникшую у другого разработчика, Анатолия Кашкина из Крыма, обратили внимание журналисты издания ZDNet. Кашкин использовал GitHub для размещения своего сайта (https://tkashkin.tk) на GitHub Pages, а также проекта GameHub. В настоящее время сайт возвращает ошибку 404, а также разработчик пишет, что не может создавать новые приватные репозитории или получить доступ к уже существующим.

В обоих случаях в своем уведомлении GitHub ссылается на специальную страницу, где описаны меры по контролю за торговлей. Там GitHub напоминает, что подчиняется американским законам, и любая информация, загруженная в любой продукт, может регулироваться согласно правилами торгового контроля, в том числе в соответствии с Правилами экспортного контроля США (U.S. Export Administration Regulations).

Дело в том, что GitHub Enterprise Server — это коммерческий продукт для массового рынка, которому присвоен классификационный номер экспортного контроля. И хотя он может быть экспортирован в большинство пунктов назначения без лицензии, есть и исключения. Экспорт и реэкспорт запрещены для Крымской области Украины, Кубы, Ирана, Северной Кореи и Сирии.

В результате пользователи из перечисленных стран, на которые наложены торговые санкции США, могут столкнуться с проблемами, как и описано выше. Хуже того, сообщается, что даже поездка в эти страны «может повлиять на состояние учетной записи». Впоследствии такую блокировку можно будет оспорить, после того как разработчик покинет территорию страны, на которую наложены санкции, и подаст апелляцию через специальную форму.

Что делать тем, кто не может покинуть территорию «проблемной» страны и живет там всю жизнь, не совсем ясно. По всей видимости, отказывать от GitHub и искать альтернативу. Учитывая, что GitLab и BitBucket тоже блокируют пользователей из определенных стран, выбор может оказаться невелик.

«Это просто бессмысленно. Мой аккаунт помечен как ограниченный, и для его разблокировки я должен предоставить доказательство того, что я не живу в Крыму. Но я гражданин России с регистрацией в Крыму, я физически нахожусь в Крыму, я прожил здесь всю свою жизнь», — пишет Кашкин.

С такими проблемами уже столкнулись не только крымские девелоперы. Так, иранский разработчик Хамед Саиди (Hamed Saeedi), использующий GitHub с 2012 года, вчера тоже столкнулся с блокировкой аккаунта. «GitHub заблокировал мой аккаунт, они думают, что я разрабатываю ядерное оружие», — мрачно шутит Саиди в блоге.