Подошло к концу громкое судебное разбирательство, о котором мы писали неоднократно. В центре скандала оказался 25-лентий британский ИБ-специалист Маркс Хатчинс, также известный как MalwareTech. В 2017 году именно он обнаружил в коде WannaCry аварийный «стоп-кран» и остановил распространение малвари, положив конец эпидемии.

Напомню, что Маркуса Хатчинса арестовали еще в 2017 году, когда тот прилетел в США на конференции Black Hat и DEF CON. Тогда ФБР обвинило специалиста в создании и распространении банковского трояна Kronos в 2014-2015 годы.

Вскоре после ареста Хатчинса отпустили под залог, однако в течение двух прошедших лет он не имел возможности покинуть США и был обязан носить специальный GPS-маячок. Хуже того, в 2018 году к изначальным обвинениям добавились новые: Хатчинса обвинили еще и в создании малвари UPAS Kit.

Весной текущего года специалист признал свою вину по двум пунктам обвинения, и правоохранители согласились отказаться от восьми других пунктов. Так, Хатчинс признался в сговоре с целью создания и распространения малвари, а также в пособничестве по ее распространению. В итоге эксперту грозило до десяти лет лишения свободы (до пяти лет по каждому обвинению) и штраф в размере 250 000 долларов.

Тогда Хатчинс опубликовал короткое заявление в блоге, где извинился за свои действия, сообщил, что готов понести ответственность за свои ошибки и пообещал, что в дальнейшем продолжит использовать свои знания в конструктивных целях, то есть продолжит бороться с малварью и защищать людей.

На прошлой неделе, 26 июля 2019 года, судебное разбирательство подошло к концу. Судья Джей. Пи. Стадтмуэллер (J. P. Stadmueller) приговорил Маркуса Хатчинса к сроку заключения, равному тому, который тот уже провел под стражей, а также обязал исследователя в течение года находиться под надзором правоохранителей. Штрафов на специалиста не наложили и разрешили вернуться на родину, в Великобританию (вероятно, в будущем, въезд в США для Хатчинса будет закрыт из-за его судимости). Также судья посоветовал юристам эксперта рассмотреть возможность прошения о полном помиловании. Адвокаты назвали это беспрецедентным и пообещали вскоре заняться этим вопросом.

Судья Стадтмуэллер объяснил, что принял во внимание многочисленные положительные характеристики Хатчинса и его многолетний опыт работы аналитиком вредоносных программ уже "на светлой стороне". В итоге положительные моменты перевесили.