Проблемы с американскими властями начались у британского ИБ-специалиста Маркуса Хатчинса (Marcus Hutchins), более известного в сети под псевдонимом MalwareTech, еще в августе прошлого года, во время визита на конференции Black Hat и DEF CON в Лас-Вегасе. Хатчинса, который весной 2017 года в одиночку остановил распространение шифровальщика WannaCry, арестовали и обвинили в создании и распространении банковского трояна Kronos в 2014-2015 годы.

Вскоре специалиста отпустили под залог в размере 30 000 долларов, но поначалу ему запретили пользоваться интернетом и выходить на связь со своим неизвестным «сообщником», который также фигурировал в судебных документах (имя было отредактировано). Помимо этого MalwareTech, разумеется, не имел возможности покинуть США и был обязан носить специальный GPS-маячок.

Первое заседание по делу Хатчинса состоялось 14 августа 2017 года. На суде исследователь заявил о своей невиновности по всем пунктам обвинения, а адвокаты MalwareTech выразили убежденность, что после представления улик Хатчинс будет полностью оправдан. Так как, по мнению прокурора, исследователь более не представлял опасности, ему вновь разрешили пользоваться интернетом, а также позволили перебраться в Лос-Анджелес, где расположен офис компании Kryptos Logic, в которой он работает. Тем не менее, до окончания судебных разбирательств специалист все равно не может покинуть страну и снять GPS-трекер. За прошедший год эти обстоятельства никак не изменились, и Хатчинс по-прежнему вынужден оставаться на территории США.

Как стало известно на этой неделе, положение MalwareTech, к сожалению, лишь продолжает ухудшаться. Согласно новой версии обвинительного заключения, к предыдущим обвинениям добавились еще четыре. Теперь Хатчинса обвиняют не только в создании и продаже банкера Kronos, но еще и малвари UPAS Kit.

Сторона обвинения заявляет, что UPAS Kit «использовал формграбер и веб-инжекты чтобы перехватывать и собирать данные с защищенных персональных компьютеров», а также «позволял осуществить неавторизованное извлечение данных с защищенных компьютеров». Также следствие утверждает, что в июле 2012 года MalwareTech продал эту малварь человеку, известному как Aurora123, который затем использовал вредоноса для атак на американских пользователей.

Кроме того, обвинители считают, что после ареста, в августе 2017 года, Хатчинс врал агентам ФБР в ходе проведения допроса. Тогда Хатчинс якобы заявил о том, что вплоть до 2016 года и первого детального анализа Kronos ему не было известно о том, что ранее написанный им код является частью вредоноса (подробнее об этом аспекте мы рассказывали здесь). Представители ФБР утверждают, что позже специалист сознался, что в 2014 году он продал банкера пользователю, известному под ником VinnyK (это еще один псевдоним вышеупомянутого Aurora123), а значит, косвенно признал, что лгал во время первого допроса.

При этом известно, что адвокаты Хатчинса настаивают на том, что тогда их клиента допрашивали в состоянии интоксикации, не давали ему спать, держали в полном неведении, не зачитали права и не предъявляли никаких обвинений. Юристы категорически настаивают на исключении этих улик из дела как неприемлемых. Ниже можно увидеть комментарий одного из адвокатов MalwareTech, который называет новые обвинения «несостоятельными».

@marciahofmann and I are disappointed the govt has filed this superseding indictment, which is meritless. It only serves to highlight the prosecution’s serious flaws. We expect @MalwareTechBlog to be vindicated and then he can return to keeping us all safe from malicious software https://t.co/E1M0qod3CN

— Brian Klein (@brianeklein) June 6, 2018