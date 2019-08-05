Julia — молодой язык программирования, предназначенный преимущественно для научных вычислений. Его создатели хотели, чтобы он занял нишу, которую прежде занимали Matlab, его клоны и R. Создатели пытались решить так называемую проблему двух языков: совместить удобство R и Python и производительность C. Посмотрим, что у них получилось.

История

Разрабатывают язык в Массачусетском технологическом институте с 2009 года, а в начале 2012 года была выпущена публичная версия. Бета имела много проблем и интересовала только любопытных энтузиастов и разработчиков-альтруистов, которые старались приспособить окружения под постоянно меняющиеся стандарты.

Вот что пишут создатели Julia.

Мы хотим язык с открытым исходным кодом, с либеральной лицензией. Мы хотим скорость C с динамизмом Ruby. Нам нужен гомоиконичный язык с настоящими макросами, как Lisp, но с очевидными, знакомыми математическими обозначениями, такими как в Matlab. Мы хотим что-то такое же удобное для общего программирования, как Python, такое же простое для статистики, как R, такое же естественное для обработки строк, как Perl, такое же мощное для линейной алгебры, как Matlab, и способное склеивать программы вместе как оболочку. Нечто простое в освоении, но при этом радующее самых серьезных хакеров. Мы хотим высокой интерактивности и эффективной компиляции. Мы ведь не слишком многого просим, верно?

В августе 2018 года вышла версия 1.0.0, что породило бурный интерес к языку. Джулию начали преподавать в университетах США, появились онлайновые курсы (на Cursera и Julia Academy), стартовали коммерческие и исследовательские проекты, разработчики начали проявлять интерес, а владение этим языком вошло в топ самых востребованных профессиональных навыков по версии Upwork. Стабилизация синтаксиса, в свою очередь, вызвала взрывной рост разработки вспомогательных пакетов.

Характеристики

Скорость : этот язык разрабатывался для высокой производительности. Программы, написанные на Julia, компилируются в эффективный нативный код для разных платформ через LLVM.

Общность : используя парадигму множественной диспетчеризации, Julia облегчает выражение многих объектно ориентированных и функциональных шаблонов программирования. Стандартная библиотека обеспечивает асинхронный ввод-вывод, управление процессами, ведение журнала, профилирование, менеджер пакетов и многое другое.

Динамичность : Julia поддерживает динамическую типизацию, ведет себя как язык сценариев и имеет хорошую поддержку для интерактивного использования.

Технологичность : Julia превосходна в высокотребовательных вычислениях, имеет синтаксис, который отлично подходит для математики, поддерживает множество числовых типов данных и параллелизм «из коробки». Мультиметод этого языка идеально подходит для определения числовых и массивоподобных типов данных.

Опциональность : она имеет богатый язык описательных типов данных, и объявления типов могут использоваться для уточнения и укрепления программ.

Адаптивность: встроенная система управления пакетами, которые хорошо работают вместе. Матрицы единичных величин или таблицы данных, названий, чисел и изображений — все можно обработать с одинаково хорошей производительностью.

Синтаксис

Julia выглядит лучше, чем Matlab, но на достижение это не тянет. Среди основных языков программирования закостенелость и плохой дизайн Matlab уступают только PHP. В Octave и Scilab некоторые из этих проблем исправили, но там есть и свои. Matlab и R берут тем, что у них огромные, собранные за годы библиотеки наборов инструментов и функций, с которыми легко решать научные и вычислительные задачи.

В арсенале Julia этого пока нет: потребуются годы, чтобы создать собственную настолько же полную библиотеку пакетов.

Как и в перечисленных языках (Python, Matlab и прочие во главе с легендарным Fortran), в Julia есть срезы ( Arr[:,1] ), арифметические операторы распространяются на массивы, а индексация начинается с единицы.

Но вернемся к синтаксису. Для начала создадим пару массивов-векторов:

julia> A = [2, 3, 4] 3-element Array{Int64,1}: 2 3 4 julia> B = [6+2im, 0.8, -1] 3-element Array{Complex{Float64},1}: 6.0 + 2.0im 0.8 + 0.0im -1.0 + 0.0im

Обрати внимание, что можно использовать разные числовые типы: тип подгоняется под высший в иерархии. Теперь создадим массив-строку и выполним элементарные операции:

julia> C = [1 0 1] 1?3 Array{Int64,2}: 1 0 1 julia> A+B 3-element Array{Complex{Float64},1}: 8.0 + 2.0im 3.8 + 0.0im 3.0 + 0.0im julia> C * ans.^2 1-element Array{Complex{Float64},1}: 69.0 + 32.0im

Результат последних вычислений хранится в переменной ans , в нашем случае — массив, который получился при сложении А и В . Мы его поэлементно возвели в квадрат и скалярно умножили на С .

Давай посмотрим, как можно задавать функции.