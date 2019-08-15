У каждого сурового мужика старше двенадцати лет имеется как минимум три сокровенных желания: погонять на крутой тачке с табуном диких лошадей под капотом, выиграть в казино миллион долларов и раздеть при случае какую-нибудь симпатичную тяночку. И если c достижением первых двух пунктов все не так просто, третий легко воплотить. Не веришь? Речь о проекте DeepNude, который использует в своей работе адскую смесь из нейросетей, искусственного интеллекта и полового инстинкта.

DeepNude: большое открытие

Летом 2019 года жительница Сингапура по имени Роуз обнаружила на одном из форумов собственную фотографию, сделанную за несколько месяцев до этого. На исходном снимке девушка позировала в купальнике, однако в новом образе она предстала перед восторженной публикой не только топлес, но и, страшно сказать, без трусов. Так началась эпоха DeepNude — приложения, умеющего бесстыдно раздевать на фото представительниц прекрасного пола.

DeepNude взорвал интернет в минувшем июне, когда этот программный продукт был впервые представлен на рынке в виде бесплатной базовой и продвинутой премиум-версии. Анонимный разработчик, скрывающийся под псевдонимом Альберто, благоразумно решил не обнародовать свою истинную личность, известно только, что предположительно он из Эстонии.

В интервью изданию Vice Альберто признался, что на создание DeepNude его вдохновила подхваченная в детстве идея «рентгеновских очков», способных чудесным образом лишить одежды любого человека, на которого посмотрит их обладатель. Оттуда же, судя по всему, взялся и логотип приложения, на котором изображен вооруженный таким девайсом чувак похабно-глумливой внешности.

Можно предположить, что безоблачное детство автора DeepNude пришлось на конец семидесятых — начало восьмидесятых годов прошлого века — именно тогда легенды о «рентгеновских очках», «красной фотопленке» и прочих достижениях науки, превращающих объективную реальность в порнохаб, имели хождение в среде советских юношей, мужественно преодолевавших этап полового созревания в рядах всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина.

Я не вуайерист, я технологический энтузиаст, — откровенничал в своем интервью Альберто. — Около двух лет назад я открыл для себя потенциал искусственного интеллекта и начал изучать основы. Когда я узнал, что генеративно-состязательные нейросети (Generative adversarial network, GAN) могут преобразовывать дневные фотографии в ночные, я понял, что можно превратить одетого человека на фотографии в обнаженного. Эврика! Я осознал, что рентгеновские очки возможны! Движимый весельем и энтузиазмом благодаря этому открытию, я провел первые тесты, получив интересные результаты.

Результаты и впрямь оказались очень и очень интересными: лично мне хватило пары суток пристального изучения телеграм-версии DeepNude, чтобы почувствовать себя самым настоящим интернет-гинекологом.

DeepNude: большое закрытие

Оригинальная программа просуществовала всего лишь четыре дня: ее явление миру подняло чудовищную волну восхищения возмущения во всех цивилизованных и считающих себя таковыми странах. По мнению прогрессивной общественности, обнажение женщин на фотографиях без их ведома и согласия самым варварским образом ущемляет права и оскорбляет чувства прекрасной половины человечества.

О задетых чувствах мужчин, на фоточках которых бессовестный искусственный интеллект, подло хихикая, в точности так же пририсовывал титьки и вареник , общественность почему-то до сих пор хранит скорбное молчание.

Поддавшись всеобщему порицанию, разработчик устыдился и закрыл проект, кончив в эфир прощальным твитом о том, что мир еще не готов к приходу DeepNude. Но было поздно. Исходные коды программы, выложенные на GitHub, начали свое победное шествие по интернетам. Анонимные извращенцы скачивали прогу, а потом сливали ее на торренты и файлообменники вместе с инструкциями по установке, настройке и сборке софтины под Windows, Linux и Android.

Администрация GitHub вскоре безжалостно выпилила это безобразие со своего ресурса, оправдывая такой акт вандализма тем, что DeepNude, видите ли, нарушает правила сообщества. Но даже несмотря на это, найти исходники в Сети можно и по сей день, причем без особых усилий.

Как устроен DeepNude

Со временем на основе бывшей коммерческой версии DeepNude был создан вполне рабочий софт: в коде пофиксили многочисленные ошибки и удалили оттуда совершенно лишний кусок программы, добавлявший на голые фото надпись о том, что это изображение — фейк. Затем в Сети стали появляться многочисленные форки, родившиеся в результате реверс-инжиниринга оригинального проекта. Шумный успех эстонского разработчика оказался заразительным.

Изначально приложение DeepNude было написано на Python и скомпилировано в исполняемые файлы. Программа использует в работе библиотеки Qt, Numpy и PyTorch, и может ускорять динамическую генерацию изображений с использованием ресурсов порно графических процессоров Nvidia при помощи технологии CUDA.

В основе DeepNude лежит состязательный алгоритм машинного обучения GAN, хорошо зарекомендовавший себя все в тех же пионерских восьмидесятых — когда одна команда школьников решала на скорость математические задачки, а вторая тщательно искала в этих решениях ошибки (после чего «банан» в журнал благополучно получали и те и другие).