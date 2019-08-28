Компания TS Solution опубликовала в открытом доступе бесплатный видеокурс Check Point Getting Started R80.20 . Данные уроки будут интересны специалистам по информационной безопасности, перед которыми стоит задача защиты периметра сети. Курс совмещает как теоретическую, так и практическую часть — нужно будет самостоятельно выполнить лабораторные работы с помощью VMware Workstation или VirtualBox.

Темы курса

Курс включает следующие темы:

преимущества UTM/NGFW-решений;

архитектурные особенности Check Point;

продуктовая линейка Check Point;

установка и инициализация устройства;

работа в командной строке (CLI);

настройка NAT;

идентификация пользователей (интеграция с AD);

настройка HTTPS-инспекции;

управление политиками безопасности (Access Control);

защита от вредоносной активности (Anti-Virus, IPS, Anti-Bot, Threat Emulation);

работа с логами, генерация различных отчетов;

вопросы лицензирования

и многое другое.

В данном курсе всего 14 уроков, средняя длительность — 20 минут. Ниже представлено введение:

Схема лабораторного макета

Как было сказано, курс содержит практические задания. Для их выполнения необходимо будет собрать макет на основе VMware Workstation или VirtualBox.

При необходимости можно запросить доступ к готовому макету через учебный центр NTC. Там же можно получить сертификат об успешном завершении курса после сдачи теста.

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