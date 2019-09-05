Разработчики Mozilla пообещали сохранить функции API, необходимые для корректной работы блокировщиков рекламы и других расширений.

Напомню, что блокировщики контента и другие расширения могут пострадать из-за изменений, которые инженеры Google планируют внести в Manifest v3, определяющий возможности и ограничения для расширений. Конечно, Chrome и Firefox — это два разных браузера, но некоторые части их кодовой базы все же «пересекаются», включая WebExtensions API, при помощи которого расширения взаимодействуют с браузером.

В настоящее время оба браузера используют WebExtensions API v2, незначительно варьирующийся для каждого из браузеров, но в целом API практически одинаков. Данный API является частью Chromium, и прошлом году разработчики Google сообщили, что планируют обновить Manifest v3 таким образом, что многие разработчики расширений и блокировщиков контента заявили, что после таких изменений их продукты попросту перестанут работать.

Суть проблемы заключается в том, вместо webRequest разработчикам будет предложено использовать declarativeNetRequest API, и по словам многих девелоперов, переход на другой API, сильно отличающийся от webRequest и во многом ему уступающий, в сущности, станет «смертью» их продуктов.

Теперь инженеры Mozilla сообщили, что не будут слепо следовать за изменениями в WebExtensions API следом за Google и внесут собственные коррективы. Так, разработчики Firefox не намерены отказываться от использования blocking webRequest, столь необходимого для корректной работы блокировщиков и многих других расширений.

Пока неизвестно, как именно девелоперы Mozilla намерены выйти из ситуации, но представители организации обещают обсудить возможные технические решения с самими разработчиками расширений и совместно определить планы на будущее.

Ранее инженеры Opera, Brave и Vivaldi уже обещали, что они тоже сохранят или перенесут функцию webRequest из v2 на v3. Единственный браузер, разработчики которого пока не обозначили свою позицию по отношению к грядущему Manifest v3, это Edge на базе Chromium от компании Microsoft.