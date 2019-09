В мае 2019 года специалисты заметили, что один из крупнейших ботнетов последнего времени, Emotet, практически престал подавать признаки жизни. Операторы малвари отключили управляющие серверы, прекратили рассылать ботам команды и не проводили новых спам-кампаний. Эксперты надеялись, что ботнет наконец-то ликвидировали правоохранительные органы, однако теперь Emotet вернулся.

Исследователи заметили, что Emotet начал «просыпаться» еще в конце августа текущего года. В строй вернулись управляющие серверы, однако рассылка спама возобновилась не сразу. Первое время серверы восстанавливали связь с ранее зараженными ботами, распространяли угрозу по локальным сетям, увеличивая размер ботнета и готовясь к продолжению активности.

#Emotet Summer holidays over - Emotet is back online. 📊

What Do We Know So Far?

Since Friday morning, the servers of cybercrime gang MUMMY SPIDER (aka. TA542) are active again. 🔊

Thread - Retweet to help share knowledge! ♻️ pic.twitter.com/YtfxOJi0Z8

— Jake (@JCyberSec_) August 23, 2019