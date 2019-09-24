В начале сентября российские сетевые издания облетела новость: одна из московских уличных видеокамер, подключенных к системе распознавания лиц, сумела обнаружить среди прохожих человека, который успешно скрывался от правосудия в течение нескольких лет. Несмотря на то, что подавалось это как удивительный прорыв на грани научной фантастики, подобные технологии применяются уже очень давно. И пионером в этой области стала Китайская Народная Республика.

Фейсом об tables

В мае 2019 года национальная биометрическая база данных Китая включала информацию практически о каждом из 1,4 миллиарда жителей страны. База эта создавалась не один день, но сегодня она позволяет за считанные секунды идентифицировать человека среди почти двух миллиардов записей. Используемая для этого система искусственного интеллекта, базирующаяся на технологиях нейросетей и машинного обучения, была разработана шанхайской компанией Yitu Technology.

Чтобы собрать информацию о внешности граждан своей страны, китайскому правительству даже не пришлось загонять их бамбуковыми палками в специальные госучреждения, наводненные фотографами: люди отдавали свои портреты добровольно и с радостью. Прежде всего потому, что значительное количество полезных электронных сервисов и услуг предоставлялось только посредством биометрии, а камерой сегодня оборудован буквально каждый ноутбук и мобильный телефон. Очевидно, что информация, попав в государственные электронные сети, остается в них навсегда и впоследствии может использоваться этим самым государством по мере необходимости. Причем так, как эту необходимость понимает само государство.

Сейчас по всей территории континентального Китая разбросано более 200 млн камер видеонаблюдения, которые денно и нощно следят за автомобильным трафиком, уличной преступностью, соблюдением правил дорожного движения. Они предотвращают мелкие кражи в розничных магазинах, вылавливают спящих на лекциях студентов и, конечно же, помогают полицейским обнаружить находящихся в розыске граждан. Все это стало возможным благодаря разработанной Yitu технологии Dragonfly Eye System, на создание которой инвесторы потратили более 400 млн долларов. Владельцы компании утверждают, что разработки финансировались исключительно из бюджетов частных инвестиционных фондов, но без участия крайне заинтересованного в такой системе правительства Китая тут все-таки явно не обошлось.

Это косвенно подтверждается тем фактом, что первыми клиентами Yitu, внедрившими Dragonfly Eye System, стали департаменты полиции 300 китайских городов, где эту систему поставили на службу охране порядка. И только затем «стрекозиный глаз» стали применять в своей повседневной работе банкиры, медики, торговцы и частные охранные предприятия. Вскоре Dragonfly Eye внедрили в шанхайском метро, и, судя по пресс-релизам разработчика, только в первые три месяца эксплуатации система помогла выявить и задержать более 500 правонарушителей.

Снимок передается в облако в момент пересечения пассажиром турникета при входе на станцию, и если лицо этого пассажира совпадает с портретом находящегося в розыске подозреваемого, портрет вместе с сигналом тревоги передается на смартфон полицейского, который дежурит на платформе. Арест следует незамедлительно.

Кроме того, известно, что Министерство общественной безопасности Китая еще в 2018 году выделило несколько миллиардов долларов на развитие двух государственных проектов под названиями Skynet и Sharp Eyes, направленных на компьютеризацию слежки за гражданами страны и сбора разведданных. Софи Ричардсон, руководитель китайского отделения международной организации Human Rights Watch, назвала Dragonfly Eye System «полицейским облаком», предназначенным в первую очередь для «нарушения конфиденциальности и борьбы с инакомыслием».

Как это работает?

Система Dragonfly Eye System не зря заняла первое место на конкурсе Intelligence Advanced Research Projects Activity в 2017 году: она позволяет идентифицировать лица на видеоизображении с точностью 95,5%.

Несмотря на то, что в Yitu не раскрывают технических подробностей работы своего детища, известно, что в основе Dragonfly Eye лежит облачная база данных, содержащая 1,7 миллиарда цифровых портретов, и самообучающаяся технология распознавания лиц по набору ключевых зон и параметров человеческого лица. Лучше всего действие системы иллюстрирует ее локальная версия, внедренная в офисе самой Yitu в деловом центре Шанхая.