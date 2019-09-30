Associated Press сообщает, что немецкие правоохранители закрыли «пуленепробиваемый» хостинг, который базировался в бывшем военном бункере НАТО, расположенном в западной Германии.

Еще в 2013 году этот бункер выкупил неназванный гражданин Голландии, а затем превратил его в защищенный центр обработки данных – «пуленепробиваемый» хостинг (то есть все жалобы на противозаконную активность его клиентов оставались без внимания, а личности пользователей хранились в тайне). Представители следствия говорят, что покупатель бункера был связан с организованной преступностью, и, по всей видимости, проводил большую часть своего времени в этом районе, хотя по документам числилось, что он переехал в Сингапур.

В настоящее время под следствием находятся тринадцать человек в возрасте от 20 до 59 лет, в том числе трое граждан Германии и семеро голландцев. Семь человек из этого списка уже арестованы. Правоохранители полагают, что эти люди имеют отношение к сотням тысяч преступлений, связанных с наркотиками, фальшивомонетничеством и подделкой документов, а также связаны с распространением детской порнографии.

Сообщается, что на закрытой площадке хостились такие сайты, как Wall Street Market (до недавнего времени одна из крупнейших торговых площадок в даркнете), Fraudsters, lifestylepharma и Cannabis Road. Также следствие заявляет, что неназванный ботнет (клиент хостера) был связан с атакой на телекоммуникационную компанию Deutsche Telekom в 2016 году. Напомню, что этот инцидент вывел из строя около миллиона маршрутизаторов клиентов.

UPD 1.10.2019

Хотя изначально названия хостера не называли, вскоре стало ясно, что речь о небезызвестном интернет-провайдере CB3ROB и веб-хостинге Cyberbunker. Главой этого предприятия выступает Свен Олаф Кампхейс (Sven Olaf Kamphuis), ранее описывавший себя как «министра телекоммуникаций и иностранных дел Республики Кибербункер», а теперь заявляющий, что бункер являлся своего рода независимым государством, а его самого следует называть «его королевское высочество принц Свен Олаф Кампхейс кибербункерский».

Напомню, что к слугам Cyberbunker в свое время прибегал торрент-трекер The Pirate Bay, а Свена Олафа Кампхейса подозревали в причастности к разрушительной DDoS-атаке мощностью 300 Гбит/с (тогда самой крупной в истории), которая ощутимо замедлила весь интернет. Из-за этого инцидента глава Cyberbunker был приговорен к лишению свободы на срок 240 дней.

Теперь на своей станице в Facebook Свен Олаф Кампхейс выражает крайнее возмущение происходящим, так как согласно немецким законам, интернет-провайдеры не могут нести ответственность за действия своих клиентов, если только, грубо говоря, не вступают в сговор с ними. В своих сообщениях Кампхейс называет проведенный полицией рейд «актом войны», уверяет, что бункер никогда не позиционировал себя как «пуленепробиваемый хостинг», а также заявляет, что Cyberbunker работает именно так, как должны работать все провайдеры.