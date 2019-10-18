В начале текущей недели Google представила смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL, которые поступят в продажу в конце текущего месяца. Но, похоже, биометрическая защита новых гаджетов оставляет желать лучшего.

Журналист BBC Крис Фокс сообщил, что механизм разблокировки Face Unlock работает даже в том случае, если у владельца устройства закрыты глаза, что системы распознавания лиц обычно запрещают. Проблема в том, что в таком случае Face Unlock могут использовать третьи лица, даже когда владелец смартфона спит или находится в бессознательном состоянии.

При этом разработчики Google были настолько уверены в надежности Face Unlock, что удалили из Pixel 4 прочие биометрические механизмы, такие как сканер отпечатков пальцев. То есть новая система распознавания лиц предлагается в качестве единственной системы биометрической аутентификации, доступной на устройстве.

Хотя ране издание The Verge сообщало, что в настройках Face Unlock будет опция «Требовать, чтобы глаза были открыты», теперь ее нет, и представители Google уже подтвердили Фоксу, что смартфоны поступят в продажу без этого механизма безопасности. Также все упоминания этой опции были удалены со страницы поддержки Face Unlock, и теперь пользователям просто рекомендуют держать свои смартфоны в безопасном месте.

Напомню, что это далеко не первый случай, когда исследователи обнаруживают недостатки в системах биометрической аутентификации. Например, только на этой неделе разработчики Samsung признали, что сканер отпечатков пальцев в смартфонах Galaxy S10, S10 +, S10e и Note 10 может работать некорректно из-за обычной защитной накладки на экран. С распознаванием лиц у флагмана Samsung все тоже не слишком хорошо. Так, весной текущего года стало известно, что обмануть устройство можно при помощи обычной фотографии или видео.

Кроме того, эксперты уже обманывали iPhone X при помощи маски за 150 долларов; вводили в заблуждение различные Android-смартфоны, используя голову, распечатанную на 3D-принтере (такой же метод сработал и против защиты Windows 10). А по данным голландской некоммерческой организации Consumentenbond, протестировавшей 110 смартфонов различных производителей, 42 устройства из этого списка можно с легкостью обмануть, просто показав им качественную фотографию владельца.