Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше платят и предлагают более привлекательные условия труда. Программисты часто меняют компанию-нанимателя и порой уносят с собой из старого офиса не только авторучку или любимую кружку с корпоративной символикой, но также кое-какие собственные наработки, что не может не вызвать недовольства их бывших руководителей. Иногда это становится причиной судебных разбирательств и даже уголовного преследования бывших сотрудников. О правовых аспектах подобных инцидентов — сегодняшняя статья.

Введение

Как мы знаем из СМИ, между компаниями «АльтЭль» и «НумаТех» произошел конфликт. Суть его такова: бывшие сотрудники «АльтЭль» во главе с бывшим генеральным директором этой же компании создали «НумаТех» и (по версии представителей «АльтЭль») под видом программных продуктов собственной разработки оформили в Роспатенте государственную регистрацию на программное обеспечение «АльтЭль».

Это далеко не первый случай в России, когда две организации конфликтуют из-за трудовой деятельности бывших сотрудников одной из них, перешедших в другую: вспомним, например, судебный спор между НПЦ магнитной гидродинамики и ООО «УНИМЕТ», в котором НПЦ пытался привлечь к ответственности компанию за деятельность ее гендиректора Е. А. Павлова, ранее работавшего в Центре руководителем проектов. Экс-руководитель (по мнению НПЦ) нарушил права Центра на секреты производства (ноу-хау).

INFO С деталями этого разбирательства более подробно можно ознакомиться здесь, а детали, касающиеся ноу-хау в целом, изложены в этой статье.

Больше всего обращает на себя внимание в этом споре то, что конфликт повлек за собой возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 146 УК РФ, а вот это уже серьезно.

Возбуждение уголовного дела в России по такой статье УК — явление относительно редкое, а по части нарушения авторских прав на принадлежащий работодателю программный код и подавно (в этом контексте не берем во внимание дела, связанные с нелегальной раздачей софта на торрент-трекерах и подобное). Так что стоит следить за новостями по этому спору, а пока давай немного поговорим о том, что вообще представляет собой нарушение прав работодателя на программный код, какие были релевантные судебные (не уголовные) дела, связанные с софтом, базами данных, и на что в подобных случаях стоит обращать внимание.

Конфликты из-за программного кода

Такие конфликты возникают довольно часто, и думаю, каждый назовет два-три подобных примера из собственного опыта либо опыта близких знакомых. Порой такие конфликты заходят дальше взаимных претензий и перемещаются в судебную плоскость. Предлагаю ознакомиться с рядом случаев, где споры решались как раз в суде.

АИИС КУЭ

В 2010 году ООО «Сенал» подало в суд на своего бывшего работника. Сотрудник (Б. О.) разработал программное обеспечение АИИС КУЭ и веб-приложение АИИС КУЭ. 4 июня 2010 года он был уволен по собственному желанию. В связи с увольнением ему поступило распоряжение передать свои разработки, сопроводительную документацию и исходные коды созданных им служебных программных продуктов. Исходные коды и полная сопроводительная документация переданы не были — как сообщил Б. О., он их удалил и отформатировал диск на своем рабочем компьютере случайно, но писать объяснительную записку по этому поводу отказался.

15 июля 2010 года программное обеспечение АИИС КУЭ, разработанное Б. О., перестало нормально функционировать. Проверка причин выяснила: программа работает только до 14.06.2010, поскольку ее создатель намеренно сделал так, чтобы после этой даты продукт перестал выполнять свою основную функцию.

Суд признал, что исключительное право на указанное ПО действительно принадлежит ООО «Сенал» как работодателю ответчика.

Суд также принял в качестве доказательства акт экспертизы жесткого диска, составленный специальной комиссией для расследования факта исчезновения с персонального компьютера Б. О. исходных кодов и сопроводительной документации созданного им ПО. Согласно акту, этот винчестер был разбит на три раздела (на первом стояла Windows; два других не имели файловой системы, что не позволяло получить прямой доступ к файлам и папкам пользователя). Для получения файлов с разделов 2 и 3 было необходимо воспользоваться сторонним ПО для восстановления данных.

С помощью демоверсий программ GetDataBack, EasyRecovery и R-Studio Network Edition жесткий диск был просканирован, и на нем обнаружились ссылки на необходимые файлы. Это позволило предположить, что файлы ранее хранились на компьютере, а затем были с него удалены, восстановление файлов невозможно.

Суд, принимая во внимание специфику удаления программы с компьютера в целом, специальные познания Б. О. в этой области и предпринятые им действия (установка последней даты использования программного продукта без указаний на это работодателя), пришел к выводу об умышленном причинении Б. О. ущерба ООО «Сенал». Размер ущерба (179 тысяч рублей) был рассчитан исходя из объема работ, связанных с созданием программы. Суд обязал бывшего сотрудника возместить ООО «Сенал» такой ущерб.

«1С:Предприятие»

9 апреля 2012 года Заводский районный суд г. Кемерово вынес приговор, по которому обвиняемый был признан виновным по ч. 1 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

Суд установил, что в июле 2011 года гражданин из своего дома неправомерно зашел на сервер своего работодателя. Затем он удалил оттуда программу «1С:Предприятие», а также базы данных бухгалтерского учета за период с 2007 по 2011 год. В результате такие данные на серверах трех подразделений холдинговой компании из другого города были уничтожены.

Решение суда: наказание в виде шести месяцев исправительных работ условно с испытательным сроком шесть месяцев.

OpenSky-2 и Meridian

В Региональном информационно-вычислительном центре «Пулково» была разработана компьютерная программа OpenSky-2. Частью этой программы был модуль Alerts. Другая компания — ООО «Аэронавигатор» — правообладатель программы Meridian. Обе компании получили свидетельства о государственной регистрации своих программ для ЭВМ.

Одним из соавторов OpenSky-2 оказался некий гражданин С. А. Сорокин, работавший в тот период в РИВЦ «Пулково». Примечательно, что впоследствии он перешел работать в компанию «Аэронавигатор», где стал одним из авторов программы Meridian. РИВЦ «Пулково» ситуация с Meridian не понравилась, и Центр подал иск к «Аэронавигатору» со следующими требованиями:

признать нарушающими исключительное право истца на программу OpenSky-2 действия ответчика по использованию исходного текста модуля Alerts в составе программы Meridian, а также предоставление исходного текста Alerts в Роспатент;

взыскать 5 миллионов рублей компенсации;

аннулировать свидетельство о государственной регистрации программы Meridian.

Была назначена судебная экспертиза, чтобы определить степень идентичности фрагментов исходных кодов программ OpenSky-2 и Meridian.

Согласно заключению эксперта, при анализе фрагментов исходных кодов программных продуктов OpenSky-2 и Meridian было установлено различие (две строки) в наименовании ветки реестра, использующейся для хранения настроек, определяющих методы функционирования программы. В результате исследования исходных кодов OpenSky-2 и Meridian установлено, что программа Meridian полностью идентична OpenSky-2.