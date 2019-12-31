Вечером 30 декабря многие пользователи криптовалютной биржи Poloniex получили странные письма, уведомлявшие их о принудительном сбросе паролей. Хотя пользователи сначала приняли эти послания за скам, вскоре оказалось, что утечка, из-за которой пришлось прибегать к таким мерам, произошла на самом деле.

Как позже подтвердили представители биржи, они действительно инициировали сброс паролей для многих пользователей, так как обнаружили в Twitter подозрительный список email-адресов и паролей. Утверждалось, эти учетные данные могут быть использованы для входа в аккаунты Poloniex. И хотя администрация обменника уверяет, что большая часть логинов и паролей не подходила к учетным записям Poloniex, все же было принято решение обнулить пароли от всех аккаунтов, чей email-адрес действительно использовался для регистрации на бирже.

Пока не сообщается, какое количество учетных данных охватывал засветившийся в Twitter список, и сколько пользователей биржи могли подвергнуться риску компрометации. Официального заявления об инциденте представители ресурса до сих пор не сделали, а на запросы СМИ не отвечают.

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