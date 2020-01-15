На прошлой неделе стало известно, что у Apple и ФБР вновь появился повод для конфликта. Дело в том, что в декабре 2019 года на базе ВМС США (во Флориде, в городе Пенсакола) произошла стрельба. Огонь открыл 21-летний Мохаммед Саид аль-Шамрани, офицер военно-воздушных сил Саудовской Аравии, который обучался в США. Он застрелил трех человек и был убит сам.

В настоящее время ФБР занимается расследованием этого инцидента и крайне заинтересовано в разблокировке двух iPhone, принадлежавших аль-Шамрани. Хотя ФБР имеет разрешение суда на взлом iPhone и доступ к данным, оба устройства защищены паролями и зашифрованы. Пока попытки их взлома ни к чему не привели, хотя это дело считается высокоприоритетным вопросом национальной безопасности, и ФБР уже прибегло к помощи неназванных сторонних экспертов и поставщиков.

В Apple заявили, что уже сотрудничают со следствием и вообще всегда стремятся помогать правоохранительным органам. Однако эти заявления компании не доказывали, что Apple согласилась помочь взломать устройства.

Теперь ситуацию прокомментировал генеральный прокурор США, на пресс-конференции призвав Apple помочь ФБР с взломом. Он заявил, что произошедшее в Пенсаколе было террористическим актом, а Apple до сих пор не оказала следователям никакой «существенной помощи» и, как и предполагалось ранее, не помогла получить доступ к данным на смартфонах стрелка.

«Эта ситуация прекрасно иллюстрирует, почему крайне важно, чтобы следователи могли получить доступ к цифровым доказательствам после получения судебное постановления. Мы призываем Apple и другие технологические компании помочь нам найти решение, чтобы мы могли лучше защитить жизнь американцев и предотвратить будущие атаки», — говорит Барр.

В ответ на это Apple опубликовала официальное заявление, которое показало, что компания не изменила своей позиции относительно бэкдоров за прошедшие годы. Более того, представители Apple подчеркнули, что предоставили следователям гигабайты данных, включая резервные копии из iCloud аль-Шамрани.

«Мы отвергаем утверждения, что Apple не оказала существенной помощи в расследовании произошедшего в Пенсоколе. Наши ответы на многочисленные запросы [следствия] после атаки были своевременными, тщательными и продолжают поступать. В течение нескольких часов, после первого запроса ФБР, 6 декабря 2019 года, мы представили широкий спектр информации, связанной с расследованием. С 7 по 14 декабря мы получили шесть дополнительных юридических запросов и в ответ предоставили информацию, включая резервные копии iCloud, информацию об аккаунте и транзакциях для нескольких учетных записей. Мы отвечали на каждый запрос незамедлительно, зачастую в течение нескольких часов, обмениваясь информацией с офисами ФБР в Джексонвилле, Пенсаколе и Нью-Йорке. По запросам следствия было получено много гигабайт информации, которую мы передали следователям. В каждом случае мы предоставляли всю информация, которая у нас была», — заявляют в компании.

Отдельно Apple напомнила всему миру о своей позиции, относительно бэкдоров в ПО, оставленных специально для правоохранительных органов:

«Мы всегда утверждали, что не существует такого понятия, как “бэкдор для хороших парней”. Бэкдоры также могут использовать те, кто угрожает нашей национальной безопасности и безопасности данных наших клиентов. Сегодня правоохранительные органы имеют доступ к большему количеству данных, чем когда-либо в истории, поэтому американцам не приходится выбирать между ослаблением шифрования и раскрытием дел. Мы считаем, что шифрование крайне важно для защиты нашей страны и данных наших пользователей».

Вскоре после этого к этому «диалогу» присоединился и президент США Дональд Трамп. О происходящем он высказался у себя в Twitter:

«Мы постоянно помогаем Apple в ТОРГОВЛЕ и многих других вопросах, а они все равно отказываются разблокировать телефоны, используемые убийцами, наркоторговцами и другими преступными элементами. Им придется пойти навстречу и помочь нашей великой стране НЕМЕДЛЕННО!».