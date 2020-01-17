Издание TechCrunch сообщило, что 70 из 1000 сотрудников по всему миру Mozilla были уволены, так как надежды организации на источники дохода, не связанные с поиском, пока не оправдались. В будущем сокращения могут ждать и других сотрудников, так как Mozilla все еще изучает, как все это повлияет на филиалы в Великобритании и Франции.

«Возможно, вы помните, что в 2019 и 2020 годах мы ожидали получить доход от новых продуктов по подписке, а также более высокие доходы от источников, несвязанных с поиском. Этого не произошло, — пишет временная глава Mozilla Митчелл Бейкер в письме для сотрудников. — В нашем плане на 2019 год мы недооценили, сколько времени потребуется для создания и выпуска новых продуктов, приносящих доход. Учитывая опыт, приобретенный в 2019 году, и то, что мы узнали о темпах инноваций, мы решили использовать более консервативный подход к прогнозированию доходов на 2020 год. Также мы согласились тем, что нужно жить по средствам и в обозримом будущем не тратить больше, чем зарабатываем».

Также сообщается, что руководство Mozilla рассматривало вопрос о закрытии собственного фонда инноваций (Mozilla innovation fund), но пока было принято решение, что он нужен для продолжения разработки новых продуктов, на что организация в общей сложности выделяет 43 миллиона долларов.

Дело в том, что много лет основным источником доходов Mozilla остается поиск. Компании платят сотни миллионов долларов, чтобы стать поисковой системой по умолчанию в Mozilla Firefox. Google был основным клиентом Mozilla на протяжении многих лет, но также Mozilla заключала сделки с Yahoo!, Yandex, Baidu и другими поисковиками. В последние годы эти сделки обеспечивали более 90% доходов Mozilla.

Так как доля Firefox на рынке постепенно снижается и зависимость доходов от партнерских отношений с поисковыми системами (которые тоже снижаются) вызывает понятное беспокойство, руководство Mozilla ищет новые источники дохода. В основном это различные продукты по подписке, никак не связанные с поиском. К примеру, организация занимается разработкой собственного VPN-сервиса, который будет доступен по подписке за 4,99 долларов США в месяц (пока услуга еще не доступна для широкой общественности). Также Mozilla предлагала вариант поддержки для компаний за 10 долларов США за одного пользователя, но быстро отказалась от этой идеи, сообщив, что все еще изучает корпоративный сегмент.