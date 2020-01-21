Компания Ubisoft начала юридическое преследование операторов сервисов для DDoS-атак, чьими услугами осенью 2019 года пользовались игроки для атак на серверы игры Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Поданный на этой неделе иск стал кульминацией ситуации, которая активно развивалась с сентября прошлого года. Именно тогда специалисты Ubisoft заметили резкий рост DDoS-атак на игровые серверы Rainbow Six Siege, причиной которых было свежее обновление, повлекшее за собой обнуление глобального рейтинга игроков. Дело в том, что игроки обнаружили, что могут обманом подняться повыше в новом рейтинге. Для этого нужно было организовать DDoS-атаки на матчи и заставить противников отключиться, тем самым присваивая победу себе.

Ubisoft справилась с проблемой за неделю, приняв множество контрмер, которые включали в себя модернизацию серверов и волну банов для пользователей, которые эксплуатировали DDoS-атаки для набора рейтинга. Также в компании предупредили, что планируют подать в суд на сервисы для DDoS-атак по найму, чьими услугами успели воспользоваться игроки.

Теперь, согласно судебным документам, Ubisoft сдержала свое обещание, обратившись в суд с иском против пяти человек, которые, по данным компании, выступают операторами сети из четырех DDoS-сервисов: SNG[.]one, r6ddos[.]com, r6s[.]support и stressed-stresser-stressing-stressers[.]com.

Истцами выступают Деннис Крук (Германия), Максимилиан Куель (Германия), Кельвин Уттих (Нигерия), физическое лицо, обозначенное в иске как BR (Нидерланды), и еще одно физическое лицо, обозначенное в иске лишь по адресу электронной почты: apple.id12343@gmail.com.

По информации Ubisoft, эти пять человек получили «существенный доход», рекламируя свои услуги среди игроков Rainbow Six Siege и предлагая им DDoS-атаки по цене от 11 долларов месяц до 300 долларов за пожизненную подписку. Теперь компания намерена не только добиться, чтобы вышеперечисленных лиц осудили, но и взыскать с них плату за причиненный ущерб и понесенные в результате DDoS-атак расходы. Так, специалисты компании были вынуждены срочно внедрять новые механизмы для управления сетью и трафиком, призванные противодействовать DDoS-атаками; нанимать персонал для решения проблем игроков и обнаружения атак; сокращать число игровых матчей Rainbow Six Siege на один сервер и так далее.

У многих может возникнуть вопрос, почему Ubisoft решила преследовать юридически именно этих людей и сервисы, тогда как в сети можно найти десятки, если не сотни аналогичных предложений. Судя по всему, дело в том, что один из перечисленных выше сервисов был создан специально для атак на серверы Rainbow Six Siege. Согласно приложенному к судебным документам скриншоту, на одном из четырех сайтов были предусмотрены специальные атак, в том числе и для серверов Rainbow Six Siege.

Кроме того, истцы сами привлекали к себе внимание, так как открыто троллили официальных представителей Ubisoft в социальных сетях и похвалялись тем, что могут свободно атаковать серверы Rainbow Six Siege, а также «неоднократно глумились над усилиями Ubisoft по обеспечению безопасности».