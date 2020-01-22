Reuters сообщает, что еще два года тому назад компания Apple отказалась от идеи применять end-to-end шифрование для бэкапов в iCloud.

Порядка десяти экспертов работали над планом по внедрению сквозного шифрования, и проект носил разные названия, в том числе Plesio и KeyDrop. Изначально планировалось, что сквозное шифрование будет в первую очередь предназначено для защиты от хакеров. Но в таком случае и у самой Apple более не было бы ключей для разблокировки данных, а значит, компания не могла бы более передавать данные властям даже по решению суда.

Теперь сразу шесть анонимных источников, знакомых с этим вопросом, подтвердили журналистам, что Apple отказалась от этих планов из-за недовольства ФБР, ведь этот шаг, по мнению правоохранителей, мог повредить проведению расследований и сбору доказательств. Впрочем, один из бывших сотрудников Apple отметил, что проект по внедрению шифрования мог быть прекращен и по другим причинам, например, в компании могли опасаться, что большее количество клиентов станет случайно блокировать все свои данные, и в Apple не смогут им помочь.

В прошлом компания Apple неоднократно публично ссорилась с правительством и ФБР (за одним из таких конфликтов весь мир следит прямо сейчас), когда правоохранители требовали от компании разблокировать устройства, принадлежавшие преступникам. Однако журналисты Reuters отмечают, что в целом Apple прекрасно ладит с властями и готова помогать правоохранительным органам и спецслужбам США.

О ситуации не преминул высказаться Павел Дуров, который в своем Telegram-канале заявил, что теперь iCloud можно официально считать инструментом для массовой слежки: