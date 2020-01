Об уязвимости CVE-2019-19781, которая затрагивает ряд версий Citrix Application Delivery Controller (ADC), Citrix Gateway, а также две старые версии Citrix SD-WAN WANOP, и о том, что в открытом доступе появились экплоиты для нее, мы рассказывали еще в начале месяца. После публикации эксплоитов атаки на уязвимые версии Citrix ожидаемо усилились, так как многочисленные хакеры надеются скомпрометировать какую-нибудь ​​важную цель, не успевшую обновиться, — корпоративную сеть, государственный сервер или госучреждение.

Основная проблема заключалась в том, что с момента обнаружения уязвимости прошло больше месяца, однако разработчики Citrix не торопились выпускать патч. Сначала компания ограничилась лишь рекомендациями по безопасности, объяснив клиентам, как уменьшить риски. Фактическое исправление появилось только на прошлой неделе, а финальные патчи и вовсе были выпущены лишь в минувшую пятницу.

Today, we released the permanent fix for #CitrixADC version 10.5 to address the #CVE201919781 vulnerability. We have now released permanent fixes for all supported versions of ADC, Gateway, and SD-WAN WANOP. These fixes are available to download now. https://t.co/7E8XeVchpF

— Citrix (@citrix) January 24, 2020