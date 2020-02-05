Компания Google извиняется и сообщает, что допустила досадную ошибку. Корень проблемы лежал в работе сервиса Google Takeout, который позволяет пользователям выгружать архивы со своими данными из Google, что может быть весьма полезно при «переезде» на другие сервисы, а также для создания резервных копий.

Из-за бага в Google Takeout пользовательские архивы формировались некорректно, и в результате посторонние люди получили копии частных видео пользователей Google Фото.

В письмах, которые компания уже рассылает пострадавшим, сказано, что сбой имел место 21 ноября 2019 года и 25 ноября 2019 года. Послание гласит: «Некоторые видео из Google Фото были неправильно экспортированы в несвязанные пользовательские архивы. Проблема затронула одно или несколько видео на вашем аккаунте Google Фото. Если вы скачаете свои данные, они могут быть неполным, а также могут содержать видео, которые вам не принадлежат».

Пока такие сообщения были адресованы только пользователям Google Takeout, которые попытались загрузить свои собственные данные и случайно получили данные чужие. Послания, адресованные «несвязанным пользователям», чьи видео попали в такие архивы, пока не приходили. Также Google не удаляла чужой контент, случайно попавший в руки других пользователей, но рекомендует людям выполнить экспорт повторно, удалив предыдущий архив.

Компания уверяет, что ошибка затронула лишь 0,01% всех пользователей, экспортировавших данные, и в настоящее время этот баг уже был устранен, а специалисты внимательно изучили инцидент, чтобы предотвратить возникновение подобных проблем в будущем.