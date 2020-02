Поддержка Windows 7 официально закончилась еще в середине января, а проблемы продолжают появляться.

Напомню, что в январе, после релиза обновления KB4534310, некоторые пользователи заметили, что у них с рабочего стола пропали обои, а вместо них виден только черный экран. Как выяснилось, проблема была связана с опцией Stretch («Растянуть»), которую можно найти в настройках рабочего стола. К счастью, на днях, невзирая на официальное прекращение поддержки ОС, разработчики Microsoft все же выпустили патч для этой ошибки (KB4539602), хотя изначально предполагалось, что исправление будет доступно только тем клиентам, которые оплатили расширенную поддержку (Extended Security Updates, ESU).

Но если баг с обоями на рабочем столе был вполне безобидным, то новая ошибка доставляет пользователям куда больше неудобств. Так, на прошлой неделе в сети стали появляться многочисленные сообщения (Reddit, форумы Microsoft, Twitter) о том, что у пользователей Windows 7 вообще перестали выключаться и перегружаться компьютеры. При попытке выключить ПК, люди видят сообщение: «You don't have permission to shut down this computer» («У вас нет прав для выключения этого компьютера»).

Пока неизвестно, что именно стало причиной появления бага (специалисты Microsoft уже изучают этот вопрос), но пострадавшие собственными силами нашли несколько способов временного решения проблемы.

К примеру, на Reddit советуют создать в системе новую учетную запись администратора, войти в нее, затем войти в учетную запись администратора по умолчанию, после чего станет возможно завершить работу или перезагрузиться. Очевидным недостатком этого метода является то, что повторять все эти манипуляции придется каждый раз перед выключением устройства.

Также некоторые пользователи утверждают, что проблема вызвана недавним обновлением Adobe, и отключение этих Windows-служб решает проблему. Так, по их словам, должны быть отключены службы Adobe Genuine Monitor Service, Adobe Genuine Software Integrity Service и Adobe Update.

Наконец, многие пишут, что выключить машину можно воспользовавшись сочетанием клавиш CTL + ALT + DEL, кликнув на красный значок выключения в правом нижнем углу экрана.

Но наиболее надежный на данный момент способ решения проблемы предложили пользователи Reddit и специалисты фирмы Quick Heal. Вот что потребуется сделать:

1. Нажмите Windows + R, чтобы открыть окно Run.

2. Наберите gpedit.msc и нажмите Enter.

3. В окне Group Policy Editor перейдите Computer Configuration -> Windows Settings -> Security Settings -> Local Policies -> Security Options.

4. Справа в панели Security Options найдите и дважды кликните на User Account Control: Run all administrators in Admin Approval Mode.

5. В новом окне выберитеEnable.

6. Снова откройте окно Run и на этот раз наберите gpupdate /force и нажмите Enter. Это обновит все групповые политики.

7. Перезагрузите систему, снова открыв окно Run, набрав shutdown -r и нажав Enter. После этого выключение и перезагрузка должны работать в штатном режиме.

Судя по всему, несмотря на прекращение поддержки, Microsoft придется выпустить еще один патч для Windows 7. Ведь эта проблема определенно серьезнее бага с обоями, который все же получил исправление.