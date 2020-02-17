СМИ сообщают, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) доработала проект постановления правительства о правилах установки российских приложений на электронные устройства.

Напомню, что соответствующий закон был подписан в декабре 2019 года, и он вступит в силу в несколько этапов, первый из которых запланирован уже на 1 июля 2020 года. Закон обяжет производителей предустанавливать российские приложения на смартфоны и другие устройства, предназначенные для продажи на территории России. Отвечать за это будет производитель устройства, но также это может делать, например, дистрибьютор или ретейлер.

«На этапах разработки первоначальной концепции мы считали, что только четыре типа приложений могут рассматриваться в качестве предустановленных: поисковики, навигаторы, социальные сети (мессенджеры) и антивирусные программы. Сейчас, по итогам рассмотрения предложений участников рынка, говорится также о платежной системе, о приложении портала госуслуг, аудиовизуальных сервисах, общедоступных каналах ТВ, электронной почте. Предустанавливаться будет широко используемое отечественное ПО, коммерчески успешное, имеющее социальную значимость, обеспечивающее требования безопасности оборудования и защиты данных, отвечающее интересам абонентов», — рассказал журналистам «Российской Газеты» замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

Если ранее сообщалось, что вступление закона в силу будет реализовываться в четыре этапа, теперь сроки установки отечественного ПО обновили и разбили на три части:

1 июля 2020 года : предустановка поисковиков и навигаторов;

: предустановка поисковиков и навигаторов; 1 июля 2021 года : предустановка антивирусов, электронной почты, платежных систем, доступа к порталу госуслуг, социальным сетям

: предустановка антивирусов, электронной почты, платежных систем, доступа к порталу госуслуг, социальным сетям 1 июля 2022 года: предустановка аудиовизуальных сервисов и приложений для трансляции 20 обязательных общедоступных телеканалов.

Как и планировалось, летом текущего года предустановка российского ПО станет обязательной для «оборудования беспроводной связи для бытового использования, имеющее сенсорный экран и обладающее двумя и более функциями». То есть смартфонов и планшетов. С июля 2021 года правила вступят в силу и для «системных блоков, компьютеров стационарных и портативных, включая ноутбуки, и персональные электронные вычислительные машины». И, наконец, в июле 2022 года российское ПО будут предустанавливать и на «телевизоры с цифровым блоком управления».

С полным текстом проекта постановления можно ознакомиться здесь. В документ приведены определенные критерии, которые будут предъявляться к предустанавливаемому ПО. В частности, такое ПО должно быть бесплатным для потребителя (хотя предлагать платную функциональность не возбраняется), а также оговаривается, что приложения должны «обеспечивать значимые для потребителя потребительские свойства технически сложного товара», то есть: