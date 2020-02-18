В конце января 2020 года, в связи с прекращением поддержки Windows 7, Фонд свободного программного обеспечения (Free Software Foundation, FSF) опубликовал на своем сайте открытое письмо и петицию, в которых призвал компанию Microsoft сделать Windows 7 свободным ПО и открыть ее исходные коды.

Представители FSF писали, что с окончанием поддержки ОС настал конец многолетнему вторжению в личную жизнь и угрозе безопасности пользователей, а у Microsoft теперь есть прекрасный шанс исправить прошлые ошибки. Фонд предложил компании отдать Windows 7 сообществу для дальнейшего изучения и улучшения, напомнив, что прецеденты выпуска некоторых основных утилит Windows в качестве свободного ПО уже были (в частности, были открыты исходные коды «Калькулятора»).

Теперь представители FSF сообщили, что их петицию, связанную с вышеописанным предложением к Microsoft, поддержали куда больше запланированных 7 777 человек. Фонд поблагодарил пользователей за поддержку.

FSF признает, что эту кампанию не без причины называют донкихотской и даже «абсолютно бредовой», однако подчеркивает, что большинство критиков все же признают «прагматичный идеализм», лежащий в основе этого послания.

Теперь, продолжая свою акцию, Фонд свободного программного обеспечения направил разработчикам Microsoft чистый жесткий диск и собранные в ходе кампании подписи.

«Microsoft может освободить Windows. У них есть все необходимые юридические права или рычаги, необходимые для их получения. Вне зависимости от того, сделают они это или нет, решать только им. В последние недели мы дали им понять, что тысячи людей во всем мире хотят, чтобы Windows была свободной. Теперь мы дадим им средство, — пишут представители FSF и подчеркивают, что готовы оказать компании любую помощь, какая только потребуется. — Мы хотим, чтобы они продемонстрировали, как сильно любят ПО с открытым исходным кодом, которое часто упоминают в своей рекламе. Если они действительно любят свободное ПО (и мы готовы поверить им в данном вопросе), у них есть возможность показать это миру. Надеемся, что они не просто извлекают выгоду из модели разработки свободного ПО самым поверхностным и эксплуататорским из возможных способов: используя ее в качестве маркетингового инструмента, чтобы заставить нас считать, будто они заботятся о нашей свободе».