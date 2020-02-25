Конструирование вирусов — отличный стимул изучать ассемблер. И хотя вирус, в принципе, можно написать и на С, это будет как-то не по-хакерски и вообще неправильно. Следующий далее текст — заметка Криса Касперски, которая раньше не публиковалась в «Хакере». Из нее ты узнаешь, как создаются вирусы и как написать простой вирус для Windows при помощи FASM.

Пара вступительных слов

Итак, давай погрузимся в мрачный лабиринт кибернетического мира, ряды обитателей которого скоро пополнятся еще одним зловредным созданием. Внедрение вируса в исполняемый файл в общем случае достаточно сложный и мучительный процесс. Как минимум для этого требуется изучить формат PE-файла и освоить десятки API-функций. Но ведь такими темпами мы не напишем вирус и за сезон, а хочется прямо здесь и сейчас. Но хакеры мы или нет? Файловая система NTFS (основная файловая система Windows) содержит потоки данных (streams), называемые также атрибутами. Внутри одного файла может существовать несколько независимых потоков данных.

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Имя потока отделяется от имени файла знаком двоеточия (:), например my_file:stream . Основное тело файла хранится в безымянном потоке, но мы также можем создавать и свои потоки. Заходим в FAR Manager, нажимаем клавиатурную комбинацию Shift + F4 , вводим с клавиатуры имя файла и потока данных, например xxx:yyy , и затем вводим какой-нибудь текст. Выходим из редактора и видим файл нулевой длины с именем xxx .

Почему же файл имеет нулевую длину? А где же только что введенный нами текст? Нажмем клавишу <F4> и… действительно не увидим никакого текста. Однако ничего удивительного в этом нет. Если не указать имя потока, то файловая система отобразит основной поток, а он в данном случае пуст. Размер остальных потоков не отображается, и дотянуться до их содержимого можно, только указав имя потока явно. Таким образом, чтобы увидеть текст, необходимо ввести следующую команду: more < xxx:yyy .

Будем мыслить так: раз создание дополнительных потоков не изменяет видимых размеров файла, то пребывание в нем постороннего кода, скорее всего, останется незамеченным. Тем не менее чтобы передать управление на свой поток, необходимо модифицировать основной поток. Контрольная сумма при этом неизбежно изменится, что наверняка не понравится антивирусным программам. Методы обмана антивирусных программ мы рассмотрим в дальнейшем, а пока определимся со стратегией внедрения.

Алгоритм работы вируса

Закрой руководство по формату исполняемых файлов (Portable Executable, PE). Для решения поставленной задачи оно нам не понадобится. Действовать будем так: создаем внутри инфицируемого файла дополнительный поток, копируем туда основное тело файла, а на освободившееся место записываем наш код, который делает свое черное дело и передает управление основному телу вируса. Работать такой вирус будет только на Windows и только под NTFS. На работу с другими файловыми системами он изначально не рассчитан.

Оригинальное содержимое заражаемого файла, например, на разделах FAT будет попросту утеряно. То же самое произойдет, если упаковать файл с помощью ZIP или любого другого архиватора, не поддерживающего файловых потоков.

В качестве примера архиватора, поддерживающего файловые потоки, можно привести WinRAR. Вкладка «Дополнительно» в диалоговом окне «Имя и параметры архива» содержит группу опций NTFS. В составе этой группы опций есть флажок «Сохранять файловые потоки». Установи эту опцию, если при упаковке файлов, содержащих несколько потоков, требуется сохранить их все.

Теперь настал момент поговорить об антивирусных программах. Внедрить вирусное тело в файл — это всего лишь половина задачи, и притом самая простая. Теперь создатель вируса должен продумать, как защитить свое творение от всевозможных антивирусов. Эта задача не так сложна, как кажется на первый взгляд. Достаточно заблокировать файл сразу же после запуска и удерживать его в этом состоянии в течение всего сеанса работы с Windows вплоть до перезагрузки. Антивирусы просто не смогут открыть файл, а значит, не смогут обнаружить и факт его изменения. Существует множество путей блокировки — от CreateFile со сброшенным флагом dwSharedMode до LockFile/LockFileEx .

Основная ошибка большинства вирусов состоит в том, что, однажды внедрившись в файл, они сидят и покорно ждут, пока антивирус не обнаружит их и не удалит. А ведь сканирование современных винчестеров занимает значительное время, зачастую оно растягивается на многие часы. В каждый момент времени антивирус проверяет всего один файл, поэтому, если вирус ведет кочевую жизнь, мигрируя от одного файла к другому, вероятность, что его обнаружат, стремительно уменьшается.

Мы будем действовать так: внедряемся в файл, ждем 30 секунд, удаляем свое тело из файла, тут же внедряясь в другой. Чем короче период ожидания, тем выше шансы вируса остаться незамеченным, но и тем выше дисковая активность. А регулярные мигания красной лампочки без видимых причин сразу же насторожат опытных пользователей, поэтому приходится хитрить.

Например, можно вести мониторинг дисковой активности и заражать только тогда, когда происходит обращение к какому-нибудь файлу. В решении этой задачи нам поможет специализированное ПО, например монитор процессов Procmon.