Летом 2019 года разработчики Raspberry Pi Foundation официально представили четвертое поколение одноплатных компьютеров Raspberry Pi. В частотности, тогда обновленные «малинки» обзавелись портами HDMI, поддержкой USB-C и 4k. Напомню, что на старте продаж и вплоть до недавнего времени Raspberry Pi 4 с 1 Гб ОЗУ на борту стоила 35 долларов США, а вариации с 2 и 4 Гб обходились в 45 или 55 долларов США.

В конце прошлой недели разработчики сообщили приятную новость: в честь восьмого дня рождения Raspberry модель Raspberry Pi 4 с 2Гб оперативной памяти на борту подешевела на 10 долларов и теперь стоит 35 долларов. Причем скидка вовсе не временная, цену снизили навсегда.

Кроме того, спустя без малого год после релиза, инженеры Raspberry Pi Foundation наконец разобрались с проблемами в работе разъема USB Type-C. Дело в том, что изначально Raspberry Pi 4, по сути, укомплектовали портом USB-C, который не работал с множеством кабелей (и, например, зарядных устройств).

Так как Raspberry это открытый продукт, исследователи изучили опубликованные схемы, свободно доступные в сети, и пришли к выводу, что при разработке порт USB-C попросту был неправильно спроектирован. Так, два CC контакта должны иметь собственный резистор на 5,1 кОм, но инженеры Raspberry создали собственную имплементацию, которая использовала только один резистор. В итоге совместимость с некоторыми мощными зарядными устройствами оказалась нарушена. Тогда разработчики пообещали устранить проблему с USB Type-C в новой редакции платы «в ближайшие месяцы».

Как недавно сообщило издание The Register, проблемы USB Type-C наконец были решены, пусть это и произошло немного позже, чем ожидалось. Сооснователь Raspberry Pi Эбен Аптон заявил, что в настоящее время платы новой ревизии уже должны были поступить в продажу и добраться до конечных пользователей.