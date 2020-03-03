Министерство финансов и Министерство юстиции США наложили санкции и предъявили заочные обвинения двум китайским гражданам. Тянь Иньинь и Ли Цзядун обвиняются в помощи северокорейским хакерам в отмывании криптовалюты, украденной во время взлома двух криптовалютных бирж.

По словам официальных лиц, обвиняемые выступали в качестве посредников и денежных мулов для северокорейской хакерской группы Lazarus. Напомню, что в прошлом году Lazarus стала одной из трех северокорейских группировок, которые власти США обвиняли хищении средств для пхеньянского режима с целью финансирования военных программ.

По мнению следователей, хакеры помогают Северной Корее обходить международные санкции, воруя деньги посредством использования вымогателей, взлома банков, сетей банкоматов, игорных сайтов, онлайн-казино и криптовалютных бирж. Похищенные таким образом средства возвращаются в Северную Корею с помощью криптовалют, денежных мулов и китайских банков.

Сообщается, что Тянь Иньинь и Ли Цзядун получали украденные средства, а затем отмывали эти деньги, конвертируя их в китайскую бумажную валюту (юань) или в подарочные карты Apple, которые затем можно было использовать без привязки к украденной криптовалюте.

Украденные средства поступали с контролируемых КНДР счетов. Самая большая полученная сумма, 91 миллион долларов, была похищена в результате взлома неназванной криптовалютной биржи в апреле 2018 года. Также обвиняемые получили 9,5 миллионов долларов, украденных у второго неназванного обменника. В итоге, по информации американских властей, Тянь и Ли помогли отмыть более 34 миллионов долларов, конвертировав средства в юани, которые затем были положены на банковский счет в Китае. Еще 1,4 миллиона долларов в биткоинах конвертировали в подарочные карты Apple.

Хотя названия пострадавших бирж не раскрываются, известно, что первая биржа (взломанная в апреле 2018 года) потеряла около 250 миллионов долларов в результате этой атаки, то есть это был один из крупнейших криптовалютынх хаков в истории. Вероятно, речь идет об инциденте, описанном в отчете «Лаборатории Касперского», летом 2018 года. Тогда, расследуя деятельность малвари для macOS, AppleJeus, исследователи тоже упоминали взлом крупной криптовалютной биржи, произошедший в начале 2018 года.