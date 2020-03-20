И подтверждение тому — топ-5 случаев краж криптовалют в мире.
1. Взлом биржи Mt.Gox
В 2014 году биржа лишилась 850 тысяч ВТС (на то время — 450 миллионов долларов). По сегодняшнему курсу эта сумма превышает годовой бюджет двух-трех африканских стран! Напомним, что данный ресурс в 2013 году обрабатывал более 70% всех транзакций с биткойном. Происшествие имело серьезные последствия: после похищения криптомонет курс биткойна обвалился на 30%. Владельцам биржи можно только искренне посочувствовать. Они сумели удержаться на плаву после штрафа 5 миллионов долларов, которые сняли со счета сервиса агенты ФБР. Продолжили работать даже после ухода одного из партнеров, забравшего свою часть денежных средств — 75 миллионов долларов. Но этот взлом стал последней каплей: биржа признала себя банкротом.
2. Кража группировкой Lazarus
Известная во всем мире северокорейская группа хакеров в 2018 году украла из кошельков владельцев криптовалют более 600 миллионов долларов. При этом сведения о своих жертвах они, как правило, собирали, отслеживая выполненные транзакции.
3. Взлом биржи Upbit
В 2019 году биржа была взломана хакерами, которые сумели похитить с нее 342 тысячи Ethereum (по действующему тогда курсу это 50 миллионов долларов). Следует отдать должное руководству сервиса. В конце ноября 2019 года генеральный директор Upbit Сок-Ву Ли выступил с официальным заявлением. Он принес извинения клиентам биржи и пообещал им компенсировать ущерб, который нанесли преступники.
4. Взлом биржи Bitpoint
Летом прошлого года жертвой злоумышленников стал еще один известный ресурс — японская биржа, клиенты которой потеряли 23 миллиона долларов, а общая сумма выведенных монет составила 32 миллиона долларов (по курсу на июль 2019-го). У клиентов сервиса украли деньги, которые хранились на кошельках пяти типов: Bitcoin (любимая мишень преступников), Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin и Ripple. Это событие американский президент Дональд Трамп использовал не только для жесткой критики всей системы новых криптовалют, но и как предлог напомнить владельцам Facebook, что он не одобряет идею создания проекта Libra (собственная валюта социальной сети).
5. Взлом биржи Binance
Но больше всего профессиональных трейдеров и других специалистов, чья деятельность связана с цифровыми деньгами, взбудоражил взлом легендарной биржи. Трудно даже представить, как злоумышленники сумели разобраться с самыми современными методами защиты ВТС-кошельков, не привлекая внимания технического персонала сервиса. В данном случае нельзя не отметить профессионализм хакеров (жаль, что он направлен против законов). В общей сложности преступники похитили 7 тысяч ВТС (на момент взлома — 40 миллионов долларов), что составляет более 2% от всех биткойн-активов Binance.
Можно ли защитить свои средства? Да. Например, сервис SmartMixer на практике доказал эффективность используемых им методов защиты информации от злоумышленников и других «любопытных» лиц. Начиная с 2018 года (с создания ресурса) огромное количество пользователей криптомонет со всего мира на личном опыте убедились в надежности SmartMixer.
ВНИМАНИЕ!
Текст предоставлен компанией SmartMixer и публикуется как есть. Редакция не тестировала описанные услуги и не несет за них никакой ответственности.
Принцип работы
Чтобы сохранить анонимность пользователей сервиса и исключить возможность отслеживать транзакции, программа смешивает ваши криптомонеты с другими, выполняет платеж, а затем удаляет ссылки этих операций. Например, вы отправляете 3 ВТС деловому партнеру, другой пользователь платит в интернет-магазин 0,5 ВТС, третий совершает транзакцию на 1 ВТС. Все биткойны сначала смешиваются и только после этого отправляются получателям. Нетрудно догадаться, что проследить связь между отправителем и его контрагентами нереально. Суммы могут дробиться, то есть три биткойна превращаются в десять платежей по 0,3 ВТС из разных источников.
Обратите внимание! Ссылка, по которой (теоретически) еще можно восстановить детали микширования, удаляется автоматически через 48 часов, или пользователь может сделать это раньше, в ручном режиме. Благодаря этому обеспечивается стопроцентная анонимность ваших операций с криптовалютами.
Работа с миксером устроена следующим образом:
- Владелец монет указывает адрес получателя, размер комиссии и продолжительность задержки, а затем отправляет средства.
- Ресурс смешивает криптомонеты, используя специальные алгоритмы.
- На указанный адрес поступает необходимая сумма.
Почему владельцы биткойнов (альткойнов) выбирают SmartMixer
Среди главных достоинств сервиса можно выделить следующие:
- Простой интерфейс сайта позволяет пользоваться его услугами без дополнительных консультаций или обучения.
- Предусмотрена многоуровневая реферальная система (вы можете зарабатывать до 70% с комиссий каждого приглашенного участника).
- Ресурс доступен через браузер Tor (дополнительная мера безопасности).
- Отсутствует система учетных записей (не надо указывать электронную почту или другую личную информацию).
- Пользователям сервиса предоставляется специальный Smart Code, который служит гарантией того, что при платежных операциях вы не получите свою же криптовалюту. Также код дает право на участие в программах лояльности.
- Служба поддержки достаточно быстро реагирует на обращения пользователей (24–48 часов).
- На сайте SmartMixer предусмотрена возможность выполнять операции с ВТС, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin.
Что еще пользователи ресурса должны знать о SmartMixer?
На ресурсе представлены три пула криптомонет:
- Стандартный (Standard Pool) — ваши криптомонеты смешиваются с биткойнами/альткойнами других участников проекта;
- Интеллектуальный (Smart Pool) — включает не только монеты пользователей, но и средства инвесторов, а также резервы SmartMixer;
- Stealth Pool — применяются только ресурсы сервиса и инвесторов.
Важный момент! Выставляя настройки операции, необходимо учитывать, что уровень анонимности пользователей напрямую зависит от размера комиссии и продолжительности задержки. Чем они больше, тем выше безопасность и анонимность участников системы.
Lmar
20.03.2020 at 13:07
Докатились