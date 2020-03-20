Создатели первых криптомонет позиционировали свой продукт как надежный способ сохранить анонимность финансовых операций. Но соответствует ли это действительности? К сожалению, нет. Анализируя выполненные операции, третьи лица могут отслеживать все действия и транзакции владельцев биткойнов (или других криптовалют).

И подтверждение тому — топ-5 случаев краж криптовалют в мире.

1. Взлом биржи Mt.Gox

В 2014 году биржа лишилась 850 тысяч ВТС (на то время — 450 миллионов долларов). По сегодняшнему курсу эта сумма превышает годовой бюджет двух-трех африканских стран! Напомним, что данный ресурс в 2013 году обрабатывал более 70% всех транзакций с биткойном. Происшествие имело серьезные последствия: после похищения криптомонет курс биткойна обвалился на 30%. Владельцам биржи можно только искренне посочувствовать. Они сумели удержаться на плаву после штрафа 5 миллионов долларов, которые сняли со счета сервиса агенты ФБР. Продолжили работать даже после ухода одного из партнеров, забравшего свою часть денежных средств — 75 миллионов долларов. Но этот взлом стал последней каплей: биржа признала себя банкротом.

2. Кража группировкой Lazarus

Известная во всем мире северокорейская группа хакеров в 2018 году украла из кошельков владельцев криптовалют более 600 миллионов долларов. При этом сведения о своих жертвах они, как правило, собирали, отслеживая выполненные транзакции.

3. Взлом биржи Upbit

В 2019 году биржа была взломана хакерами, которые сумели похитить с нее 342 тысячи Ethereum (по действующему тогда курсу это 50 миллионов долларов). Следует отдать должное руководству сервиса. В конце ноября 2019 года генеральный директор Upbit Сок-Ву Ли выступил с официальным заявлением. Он принес извинения клиентам биржи и пообещал им компенсировать ущерб, который нанесли преступники.

4. Взлом биржи Bitpoint

Летом прошлого года жертвой злоумышленников стал еще один известный ресурс — японская биржа, клиенты которой потеряли 23 миллиона долларов, а общая сумма выведенных монет составила 32 миллиона долларов (по курсу на июль 2019-го). У клиентов сервиса украли деньги, которые хранились на кошельках пяти типов: Bitcoin (любимая мишень преступников), Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin и Ripple. Это событие американский президент Дональд Трамп использовал не только для жесткой критики всей системы новых криптовалют, но и как предлог напомнить владельцам Facebook, что он не одобряет идею создания проекта Libra (собственная валюта социальной сети).

5. Взлом биржи Binance

Но больше всего профессиональных трейдеров и других специалистов, чья деятельность связана с цифровыми деньгами, взбудоражил взлом легендарной биржи. Трудно даже представить, как злоумышленники сумели разобраться с самыми современными методами защиты ВТС-кошельков, не привлекая внимания технического персонала сервиса. В данном случае нельзя не отметить профессионализм хакеров (жаль, что он направлен против законов). В общей сложности преступники похитили 7 тысяч ВТС (на момент взлома — 40 миллионов долларов), что составляет более 2% от всех биткойн-активов Binance.

Можно ли защитить свои средства? Да. Например, сервис SmartMixer на практике доказал эффективность используемых им методов защиты информации от злоумышленников и других «любопытных» лиц. Начиная с 2018 года (с создания ресурса) огромное количество пользователей криптомонет со всего мира на личном опыте убедились в надежности SmartMixer.

ВНИМАНИЕ! Текст предоставлен компанией SmartMixer и публикуется как есть. Редакция не тестировала описанные услуги и не несет за них никакой ответственности.

Принцип работы

Чтобы сохранить анонимность пользователей сервиса и исключить возможность отслеживать транзакции, программа смешивает ваши криптомонеты с другими, выполняет платеж, а затем удаляет ссылки этих операций. Например, вы отправляете 3 ВТС деловому партнеру, другой пользователь платит в интернет-магазин 0,5 ВТС, третий совершает транзакцию на 1 ВТС. Все биткойны сначала смешиваются и только после этого отправляются получателям. Нетрудно догадаться, что проследить связь между отправителем и его контрагентами нереально. Суммы могут дробиться, то есть три биткойна превращаются в десять платежей по 0,3 ВТС из разных источников.

Обратите внимание! Ссылка, по которой (теоретически) еще можно восстановить детали микширования, удаляется автоматически через 48 часов, или пользователь может сделать это раньше, в ручном режиме. Благодаря этому обеспечивается стопроцентная анонимность ваших операций с криптовалютами.

Работа с миксером устроена следующим образом:

Владелец монет указывает адрес получателя, размер комиссии и продолжительность задержки, а затем отправляет средства.

Ресурс смешивает криптомонеты, используя специальные алгоритмы.

На указанный адрес поступает необходимая сумма.

Почему владельцы биткойнов (альткойнов) выбирают SmartMixer

Среди главных достоинств сервиса можно выделить следующие:

Простой интерфейс сайта позволяет пользоваться его услугами без дополнительных консультаций или обучения.

Предусмотрена многоуровневая реферальная система (вы можете зарабатывать до 70% с комиссий каждого приглашенного участника).

Ресурс доступен через браузер Tor (дополнительная мера безопасности).

Отсутствует система учетных записей (не надо указывать электронную почту или другую личную информацию).

Пользователям сервиса предоставляется специальный Smart Code, который служит гарантией того, что при платежных операциях вы не получите свою же криптовалюту. Также код дает право на участие в программах лояльности.

Служба поддержки достаточно быстро реагирует на обращения пользователей (24–48 часов).

На сайте SmartMixer предусмотрена возможность выполнять операции с ВТС, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin.

Что еще пользователи ресурса должны знать о SmartMixer?

На ресурсе представлены три пула криптомонет:

Стандартный (Standard Pool) — ваши криптомонеты смешиваются с биткойнами/альткойнами других участников проекта; Интеллектуальный (Smart Pool) — включает не только монеты пользователей, но и средства инвесторов, а также резервы SmartMixer; Stealth Pool — применяются только ресурсы сервиса и инвесторов.

Важный момент! Выставляя настройки операции, необходимо учитывать, что уровень анонимности пользователей напрямую зависит от размера комиссии и продолжительности задержки. Чем они больше, тем выше безопасность и анонимность участников системы.