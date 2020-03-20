СМИ сообщили, что запланированные на сегодня, 20 марта 2020 года, плановые учения по обеспечению устойчивости и безопасности работы интернета в РФ были отменены. «Интерфакс» пишет, что учения пришлось отменить в связи с мерами профилактики распространения коронавируса, как рассказали в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Там добавили, что уточненный график этих мероприятий будет утвержден в ближайшее время.

Согласно опубликованному 15 января 2020 года приказу министерства, в этом году запланированы четыре учения на отработку разных видов угроз – по одному на каждый квартал.

На 20 марта была запланирована отработка возможностей по блокировке трафика, зашифрованного с использованием технологий DNS over HTTPS и DNS over TLS. Кроме того, учения были запланированы на 20 июня, 20 сентября и 20 декабря текущего года.

Впервые учения прошли в декабре прошлого года, и в ходе них тестировали обеспечение безопасности абонентов сотовой связи (защита персональных данных, возможность перехвата их трафика, СМС и геолокации) и проверяли обстановку с рисками и уязвимостью умных устройств, включая используемые на критических объектах инфраструктуры. Тогда обещали, что угрозы будут отрабатывать только на выделенных сегментах, стендах, полигонах и это не отразится на работе интернета для обычных пользователей. В феврале участвующие в тестировании систем для фильтрации трафика (DPI, Deep Packet Inspection) операторы связи на Урале рассказывали о сбоях в работе сети.

Напоминаю, что федеральный закон от 01.05.2019 № 90-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» вступил в силу 1 ноября 2019 года.