На прошлой неделе стало известно, что компания Google не может поддерживать запланированные темпы релизов браузера Chrome. Дело в том, что из-за вспышки коронавируса многие инженеры компании работают на дому, и если во время релиза Chrome 81 возникнут какие-то проблемы, нужные сотрудники могут оказаться недоступны.

В итоге разработчики Google решили выпустить все обновления безопасности, входящие в состав Chrome 81, в качестве небольшого обновления для Chrome 80, а релиз стабильных выпусков браузера и Chrome OS был заморожен на неопределенный срок.

Теперь аналогичные новости пришли из стана Microsoft: компания приостанавливает развертывание своего браузера Edge версии 81, ссылаясь на «глобальные обстоятельства» вокруг вспышки коронавируса. В компании поясняют, что сейчас большинство системных администраторов, скорее всего, заняты обеспечением безопасности сотрудников, работающих из дома. Поэтому разработчики не хотят создавать дополнительную нагрузку для них и другого ИТ-персонала, выпуская новую версию Edge именно сейчас.

В Microsoft сообщают, что Edge, равно как и Chrome, продолжит получать обновления безопасности, но релиз стабильной версии Edge 81 отложен вплоть до стабилизации ситуации.