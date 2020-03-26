Издание Torrent Freak обратило внимание, что компания AMD добилась удаления с GitHub ряда репозиториев, судя по всему, содержавших исходные коды графических процессоров Navi и Arden. Человек, похитивший эти исходники у компании, сообщил журналистам, что если продать их не удастся, он намерен обнародовать оставшуюся часть кода.

Журналисты напоминают, что еще в июле 2019 года, чтобы отпраздновать пятидесятилетие компании, AMD представила видеокарты Radeon RX 5000 с графическими процессорами Navi. Исходный код для этих устройств считается секретным, но, похоже, теперь он попал в руки третьих лиц.

На этой неделе в сети начали циркулировать слухи о том, что некто сумел заполучить на руки исходные коды графических процессоров Navi 10, Navi 21 и Arden, причем последний, похоже, будет использоваться в грядущих Xbox X. Обычно подтвердить подлинность таких утечек весьма проблематично, но в данном случае AMD принимает меры, которые говорят сами за себя. Так, в соответствии с Законом об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA), AMD потребовала удалить с GitHub недавно созданный репозиторий xxXsoullessXxx и проект под названием AMD-navi-GPU-HARDWARE-SOURCE, где якобы была опубликована украденная у компании интеллектуальная собственность.

GitHub немедленно отключил данный репозиторий, после чего журналисты Torrent Freak заинтересовались происходящим и связались его владельцем, чтобы задать несколько вопросов. Владельцем репозитория оказалась девушка (во всяком случае, хакер представился именно так), и она сообщила изданию, что поводом для конфликта с компанией действительно стал исходный код графического процессора AMD.

«В ноябре 2019 года я обнаружила исходные коды для AMD Navi GPU на взломанном компьютере, — рассказывает владелица репозитория, упоминая, что для взлома применяла некие экплоиты. — Его владелец не предпринимал никаких действий против [потенциальной] утечки. Лишь позже я узнала о том, что за файлы хранились на этой машине. Они даже не были защищены или зашифрованы должным образом, что просто прискорбно».

Взломщица объясняет, что таким образом в ее руках оказались исходники Navi 10, Navi 21 и Arden. На вопрос о том, почему она опубликовала эти данные на GitHub, она ответила, решила поделиться ценной находкой со всем миром и даже не пыталась связаться с AMD по поводу утечки, так как компания наверняка попытается подать на нее в суд.

Более того, владелица репозитория утверждает, что пока она опубликовала лишь часть похищенных исходников, а остальные будут обнародованы для избранного круга лиц в том случае, если на них не найдется покупатель. Дело в том, что стоимость этой утечки она оценивает примерно в 100 миллионов долларов.

Представители AMD определенно обеспокоены происходящим, так как компания уже дополнила свою исходную жалобу, указав еще по крайней мере четыре других репозитория на Github, где так же размещались утекшие исходники. Все эти репозитории тоже были закрыты.

Вчера вечером представители AMD и вовсе были вынуждены сделать официальное заявление. В компании утверждают, что в декабре 2019 года на связь с ними вышел человек, который заявлял, будто в его распоряжении есть тестовые файлы, имеющие отношение к графическим продуктами AMD (упоминается, что некоторые из них были недавно размещены в открытом доступе, но уже были удалены).

Представители AMD пишут, что им неизвестно, если ли у неизвестного на руках еще какие-либо файлы, помимо уже «засвеченных», но в компании уверены, что эта утечка не является угрозой для конкурентоспособности или безопасности графических продуктов AMD. Также подчеркивается, что ведется расследование инцидента, участие в котором принимают правоохранительные органы.