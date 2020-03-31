Издание ZDNet сообщает, что в минувшие выходные на хакерском форуме были опубликованы яичные данные 4,9 миллионов грузин, включая умерших граждан. Утечку обнаружили специалисты компании Under the Breach, которая занимается мониторингом и предотвращением утечек данных.

Дамп размером 1,04 Гб выложен в формате MDB (база данных Microsoft Access) и включает в себя имена, домашние адреса, даты рождения, номера ID и номера мобильных телефонов. Суммарно БД содержит 4 934 863 записи, включая сведения о миллионах умерших граждан (в настоящее время население Грузии оценивается в 3,7 миллиона человек).

Исследователи и журналисты сообщают, что пока источник этих данных неизвестен, а так же неясно, каким образом дамп попал в руки опубликовавшего его пользователя. Изначально ZDNet сообщало, что утечка произошла из ЦИК Грузии, но представители ЦИК это опровергли и подчеркнули, что БД содержит информацию, которую они обычно не собирают.

Журналисты сообщают, что уже предоставили ссылки на утечку грузинским властям, которые сейчас проводят расследование данного инцидента.