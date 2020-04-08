Эксперты Check Point, совместно с фирмой Dimensional Research, опросили ИТ- и ИБ-специалистов из разных стран мира, работающих в организациях, где насчитывается более 500 сотрудников. Главной темой опроса стали трудности, с которыми сталкиваются специалисты из-за пандемии коронавируса, ведь злоумышленники уже активно эксплуатируют это темы и новые возможности, которые она открывает. К примеру, вредоносные домены, посвященные коронавирусу уже исчисляются десятками тысяч, и даже взломанные роутеры пугают своих владельцев именно срочной информацией о пандемии.

Результаты опроса показали, что киберпреступники активно используют изменения, которые происходят сейчас в организации работы большинства компаний, и усиливают свои атаки.

Так, 71% специалистов по кибербезопасности отмечают увеличение количества угроз и атак с начала пандемии. В качестве основной угрозы большинство респондентов (55%) отмечают попытки фишинга. На втором месте стоят вредоносные сайты, которые якобы содержат информацию и советы о коронавирусе (32%). Далее — рост количества вредоносных программ (28%) и вымогателей (19%).

Еще 95% опрошенных заявили, что столкнулись с дополнительными ИБ-проблемами из-за распространения COVID-19. В основном это сложности в управлении удаленной работой, к которой обратились многие компании и организации из-за повсеместных карантинных мер. Три основные проблемы в этой области: сложности обеспечения безопасного удаленного доступа для сотрудников (это отметили 56% респондентов), необходимость масштабируемых решений для удаленного доступа (55%), а также сотрудники, которые, работая дома, используют весьма спорные ИТ-продукты: непроверенное и неодобренное ИТ-специалистами ПО, инструменты и сервисы (47%).

Многие специалисты полагают, что проблемы с безопасностью сохранятся в ближайшие месяцы. К примеру, 61% респондентов обеспокоены рисками безопасности, которые связаны с экстренным переходом большинства компаний на удаленную работу. 55% опрошенных считают, что безопасность удаленного доступа нуждается в улучшении. Еще 49% обеспокоены необходимостью улучшения безопасности рабочих станций.

«Киберпреступники всегда стремятся использовать повестку дня для своих атак. Пандемия коронавируса создала идеальные условия для злоумышленников: большинство организаций работают в новых, непривычных условиях, новости посвящены только теме пандемии, — комментирует Василий Дягилев, глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ. — Сейчас у злоумышленников как никогда много возможностей атаковать компании, а значит, их безопасность все время подвергается угрозе. Организациям необходимо использовать комплексную защиту от всех типов киберугроз: она должна обеспечивать надежное соединение между корпоративными сетями и удаленными устройствами сотрудников, поддерживать совместную работу между разными группами сотрудников, делать ее максимально продуктивной».

Результаты проведенного опроса лишь подтвердили недавние выводы Check Point о том, что количество «коронавирусных» атак и связанными с ними доменов растет с огромной скоростью. К примеру, среднее число новых доменов, зарегистрированных с конца февраля по середину марта, почти в 10 раз превысило показатели предыдущих недель. При этом связанные с коронавирусом домены встречаются на 50% чаще других.