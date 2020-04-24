Многие представляют сисадмина как мальчика, который по требованию начальника вытаскивает из принтера застрявшие бумажки. На самом деле профессия системного администратора подразумевает наличие неплохого багажа теоретических знаний и практических навыков. Этому нужно учиться. Давай посмотрим, где и как это можно делать.

Дошкольное обучение и начальная школа

С какого возраста изучать технологии? Чем раньше — тем лучше! Сейчас двухлетние дети вовсю возятся с планшетами, так что годам к шести уже вполне можно приступать к программированию.

Для начала идеально подойдет ScratchJR, его реализация есть почти на любых платформах, включая iOS и Android. Это графический язык программирования, на котором можно и программу написать, и игру создать, и даже реализовать какой-нибудь более серьезный проект.

Следом можно переходить к Scratch. Могу порекомендовать курс «Программируем на Scratch» и книги Дениса Голикова. Их особенность заключается в том, что по ним юный программист может изучать Scratch самостоятельно, без участия взрослых, главное — уметь читать.

Еще одна штуковина, с которой можно знакомиться с юного возраста, — плата Arduino. На мой взгляд, лучшая книга по этой платформе — «Практическая энциклопедия Arduino» Петина и Биняковского (на данный момент актуально второе издание 2019 года). Встречаются и наборы из платы и книги. Например, «Scratch + Arduino. Набор для юных конструкторов» и «Scratch + Arduino. 18 проектов для юных программистов + книга».

Также можно глянуть конструкторы «Знаток».

Старшие классы

Изучающие информатику в школе делятся на две группы: те, кому повезло, и все остальные. Везунчики изучают языки программирования, основы сетей, устройство компьютера и многое другое. Те, кому повезло меньше, рисуют в Paint и набирают тексты в Word. Лучше чем ничего, но все же для будущего IT-специалиста этого мало.

Лет с двенадцати человек уже сам понимает, что ему больше всего интересно, и если это компьютеры, то родителям стоит позаботиться, чтобы он получил нормальное техническое образование. При этом оценки по математике и информатике вовсе не показатель, поскольку тут очень многое зависит от учителя и его умения заинтересовать школьников своим предметом.

INFO В 2017 году в школах появилось два интересных нововведения. Первое — проект мэрии Москвы « В 2017 году в школах появилось два интересных нововведения. Первое — проект мэрии Москвы « Инженерный класс в московской школе ». Вторая новинка — предмет «Проектная деятельность», на котором можно трудиться над какой-то своей разработкой. Крутой проект может стать даже частью будущего резюме.

Как выбирать курсы

Сейчас полно курсов, на которых школьник может получить дополнительные знания. Увы, часто эти курсы совершенно бесполезны. Дело в том, что многие из них — это, по сути, кружки научно-развлекательного толка. У преподавателей там тривиально связаны руки: им запрещено давать подопечным серьезную нагрузку. Из-за этого невозможно вести занятия в форме лекций или уроков, давать домашние задания или устраивать тестирование.

Иногда талантливым педагогам удается донести до школьников знания в игровой и развлекательной форме, не напрягая их обязаловкой, но часто в таких кружках дети просто бестолково проводят время. Ценные знания здесь получает только тот, кто готов заниматься сам.

Однако все это не значит, что хороших школ, способных не только развлечь детей, но и дать им полезные знания, нет. Вот несколько примеров.

Cisco Networking Academy. Моя родная академия, в которой я начал свой путь и сейчас помогаю начать другим. Главный плюс академии — обновляемые раз в два года курсы по сетевому администрированию. Формы проверки — контрольные и экзамены. Возраст — от 12 лет (иногда с 10 лет).

Школа Huawei. Школа, которая появилась не так давно (лет десять назад), но уже успела «наделать шуму». Это аналог академии Cisco на китайский лад. Курсы здесь более дешевые, но они крайне полезны для России, так как у нас оборудование Huawei встречается все чаще. Формы проверки — контрольные и экзамены. Возраст — от 12 лет.

I- школа Samsung. Еще одна прекрасная школа, расположенная в Москве. Здесь изучается Android-программирование на Java. Эта тема напрямую не относится к системному администрированию, тем не менее она популярна у подростков. Формы проверки — контрольные, экзамены, зачеты. Не сдал зачет — закончил обучение. Возраст — от 14 до 17 лет. В отличие от предыдущих двух школ здесь обучение ведется в офлайне.

В общем, выбирай с умом! Нужно искать школы, которые давно на рынке, желательно международные и с системой зачисления по результатам предварительных тестов. Кстати, тестирование — это не просто дополнительный стресс: лучше один раз завалить тест, чем страдать целый год, ничего не понимая на занятиях.

Также обязательно смотри, кто учитель. Если его имя и фамилия не гуглятся — это плохой знак. Возможно, стоит лично пообщаться с педагогами и выяснить, что и как будут преподавать. А вот обращать внимание на выложенные в интернете на официальном сайте сертификаты и благодарственные письма нет смысла вовсе.

Что изучать?

При выборе школы или составлении плана домашних занятий отдавать предпочтение стоит базовым знаниям, которые пригодятся любому айтишнику. За время обучения модные технологии успеют измениться, но некоторые вещи пригодятся всегда:

устройство и принципы работы компьютера;

основы сетей;

операционные системы (Windows и Linux);

основные принципы информационной безопасности;

концепция виртуализации;

английский язык (это вообще ключ ко всему).

Дополнительно можно познакомиться с программированием и веб-разработкой — хотя бы на уровне установки и настройки движка сайта.

Самообразование

Есть огромное количество ресурсов, которые позволяют изучить основы IT, — как бесплатных, так и платных. А иногда и на платных кое-что дают задаром.

Например, Stepik.org — прекрасный портал с большим количеством бесплатных курсов (в том числе на русском), оценками и демонстрацией процесса обучения. Из интересных направлений можно отметить следующие:

Есть и другие. Российские — «Нетология», GeekBrains, «Специалист», Skillbox, западные — Coursera, Skillshare, Udemy и прочие. Отдельного упоминания заслуживает Khan Academy, которая не берет денег и способна заменить не только информатику, но и другие предметы, включая начальные курсы вуза. Увы, русские субтитры там есть не у всех роликов.

Ну и конечно, YouTube — это неисчерпаемый источник не только развлечения, но и знаний. Поищи нужную тему — наверняка найдешь много полезного.

Что до книг, то здесь выбор огромен, но по большей части не для школьного возраста. Впрочем, тем, кто постарше, рекомендую учиться читать взрослую литературу и привыкать к ней.

Ну и для одиннадцатиклассников совет простой: читать и качать скиллы в свободное время нужно, но только если оно есть. Подготовка к ЕГЭ — это, как ни крути, главная задача, которая критически важна для поступления в вуз. В десятом классе еще можно делать проекты и ходить на курсы, но в одиннадцатом про все это придется забыть.

Колледж или вуз?

Поступать ли в вуз вообще — это отдельный вопрос, который стоит обдумать. Возможно, хватит и колледжа, особенно если ты бы хотел поскорее начать работать и зарабатывать. Давай посмотрим, какие достоинства и недостатки у обоих типов заведений.

Колледж

Плюсы:

получаешь профессию на два года раньше;

только практические знания;

дешевле, чем платное образование в вузе.

Минусы:

образование среднее, а не высшее;

не дает глубоких теоретических знаний;

только временная отсрочка от армии.

Выбирать колледж можно по названию программы и содержанию курсов. Для системного администратора два лучших колледжа в Москве — Колледж связи № 54 и Колледж предпринимательства № 11. Самые сильные учителя сетевого администрирования — Сергей Николаевич Хохлов (Колледж связи), Илья Михайлович Шварцман (Колледж предпринимательства № 11).

Вуз

Плюсы:

высшее образование;

большой объем знаний;

военная кафедра;

возможность получить место в общежитии;

возможность продолжить научную деятельность.

Минусы:

Профессию получаешь на два года дольше (как минимум);

высокий конкурс на бюджетные отделения, с общежитием — еще больше;

высокая цена на платное обучение.

С одной стороны, тратить лишние два-три года на вещи типа физики, химии, инженерной графики и даже матанализа, когда совершенно уверен, что хочешь быть сисадмином, может быть излишне. С другой стороны, воспоминания о них нет-нет да и пригодятся на практике, не говоря уже о последних курсах на профильных специальностях.

Также, если ты планируешь когда-нибудь претендовать на начальственные роли в крупных организациях, корочка как минимум будет плюсом с точки зрения HR, да и дополнительные дисциплины типа экономики не повредят. Опять же если удалось поступить на бюджетное, то у такого образования есть весомый плюс: оно бесплатное!

Ну и конечно, два-три года изучения общих дисциплин, скорее всего, предпочтительнее, чем год в армии. Колледж дает отсрочку только на время обучения в нем, а вот наличие в вузе военной кафедры означает, что ты получишь звание лейтенанта запаса и максимум, что тебе грозит, — это военные сборы.

Зачем учить «лишнее» Я могу вспомнить два случая, когда системному администратору понадобились знания, полученные в институте. Случай первый. Офис компании занимает два этажа исторического здания (особняк XIX века, памятник архитектуры). Нужно тянуть локальную сеть, долбить стены, крепить снаружи камеры видеонаблюдения и монтировать внутри коробы с оборудованием, кабель-каналы с проводами, а все эти мероприятия нужно согласовывать с комитетом по охране памятников. Тут очень пригодились навыки составления технической документации и чтения чертежей (поэтажные планы здания с указанием существующих коммуникаций). Случай второй. Предприятие выступало подрядчиком при организации мероприятия с участием органов власти, заключив госконтракт. Размещение серверных стоек, маршрутизаторов, точек доступа и оборудования в конференц-залах и пресс-центре требовалось заранее согласовать с заказчиком в виде чертежей (по всем ГОСТам, с рамочками и «штампами»). Здравствуй, начертательная геометрия и машинная графика, как хорошо, что я тебя не прогуливал. — Валентин Холмогоров

Выбираем специальность

Если ты остановился на вузе, то первое, с чем я рекомендую определиться, — это специальность, которую ты хочешь получить. Лучший выбор для сетевика и многих других айтишников — это направление 10.03.01 «Информационная безопасность».

Почему именно ИБ? Из-за качества программы. Все высшее образование разбито на изучаемые науки. Информатика попала в два сектора — «Математические и естественные науки» и «Инженерное дело, технологии и технологические науки». Нас будет интересовать второй сектор, так как нам стоит изучать информатику не как подраздел математики, а отдельно. И не как науку (мы же не теоретики), а как инженерное дело.

Что изучается именно в ИБ, можно почитать во ФГОСе (PDF). Однако федеральные стандарты — это одно, а их реализация в конкретных вузах — немного другое. При желании, порывшись на сайте вуза, ты можешь найти планы занятий групп, которые учатся по нужной тебе специальности. Например, находим на сайте МИРЭА страницу, посвященную нашей специальности 10.03.01, и видим ссылку на учебный план. Да, при чтении можно сломать глаза (и шею), но уже гораздо понятнее, с чем придется столкнуться.

Но даже тут ты не узнаешь, чему конкретно будут учить. С точки зрения системы образования нет особой разницы между однотипными языками программирования или базами данных. И в целом это справедливо, но студенты при выборе между, например, Pascal и Java или FoxPro и MySQL в обоих случаях предпочтут второй, более современный вариант. Чтобы выяснить такие детали, лучше всего сходи на день открытых дверей и поспрашивай преподавателей и старшекурсников.

На какие еще специальности можно обратить внимание? Ищи по словам «информатика», «информационные» или «IT». Главное — держись подальше от «прикладной математики и информатики» (01.03.02). Здесь от всяких математических «теорий» и «анализов» будет лопаться мозг, а практические айтишные вещи изучаются по остаточному принципу и в свободное от решения интегралов время.

Выбираем вуз

В Москве и Санкт-Петербурге выбор вузов большой, но найти идеально подходящий не так-то просто. Критериев много, в том числе не связанных с самим обучением. Где-то ниже проходной балл, где-то выше, но есть общежитие, где-то абитуриентов привлекают гибкими схемами оплаты, а какие-то могут не подходить молодым людям из-за отсутствия военной кафедры. Или, например, близость к дому сэкономит время, которое можно потратить с большей пользой.

Чтобы найти все вузы, где студентов готовят по нужной специальности, идем на сайт EduNetwork или любой подобный, выбираем город и задаем параметры. Можно, например, посмотреть все московские вузы со специальностью «Информационная безопасность» и военной кафедрой.

С МИРЭА, МЭИ и МИФИ ты точно не промахнешься. А в Бауманке, например, «Информационной безопасности» как таковой нет, есть только «Информационная безопасность автоматизированных систем» (10.05.03, кафедра ИУ8), что не совсем то же самое. Кстати, чему учат на других «ИУ», тоже стоит посмотреть.

Среди питерских вузов самый подходящий для будущего сисадмина — Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. Там как раз есть направление ИБ. Также можешь рассмотреть Санкт-Петербургский политехнический университет (Политех), ЛЭТИ (электротехнический — с уклоном в «железо»), ИТМО и ГУАП (аэрокосмического приборостроения).

О поступлении

Схема поступления в последнее время сильно изменилась, хотя по-прежнему основана на проходных баллах.

В июне все выпускники пишут экзамены ЕГЭ и по его результатам поступают в вузы. Количество бюджетных мест все время меняется, но суть одна. Есть две волны поступления — 80% и 20%. Ты подаешь свои документы в вуз и получаешь доступ к онлайновой таблице всех поступающих. Скорость подачи здесь не принципиальна, однако стоит сделать все заранее.

В таблице поступающих важны две вещи: оригинал документов и согласие на зачисление. Если и в той и в другой графе стоит «Есть», значит, человек рассчитывает поступить именно в этот вуз. Смотри, на каком месте ты, и сравнивай это значение с количеством бюджетных мест в вузе.

Поступать лучше на первой волне, так как вторая более непредсказуемая. Бывает, например, что человек с высокими баллами пытался поступить, скажем, в Физтех. Это у него не получилось, он психанул и пошел в самый «дешевый» (по баллам) вуз. И во второй волне у лидера таблицы баллы могут быть больше, чем у тех, кто поступил в первой.

Таблица «Минимальный проходной» показывает минимальные проходные баллы по второй волне. Прибавляй 30–40 баллов к этому году и получишь следующий, но учти один момент. Если у поступающего в прошлом году был набран тот самый минимальный балл — это не гарантия того, что он поступил.

Работает это так. Допустим, минимальный проходной балл — 205. Эти баллы распределены по трем направлениям — информатика, математика, русский. Три человека написали экзамены на этот балл, но в таблице они будут на разном уровне, и, если место будет только одно, поступит только один. В таблице это будет выглядеть так:

Информатика — 69, математика — 68, русский язык — 68. Информатика — 68, математика — 69, русский язык — 68. Информатика — 68, математика — 68, русский язык — 69.

То есть учитывается приоритет экзамена. Приоритеты выставляет вуз, но на ИБ чаще всего он именно такой: информатика, математика, русский.

Считаем баллы На сайте postyplenie.ru есть калькулятор баллов, где вузы можно отсортировать по программам обучения, проходным баллам на бюджетное отделение и цене обучения (работает для вузов Москвы и Санкт-Петербурга). Сортировка «по деньгам» — слева, «по баллам» — справа. Подбор по цене обучения. В графе «Специальность» выбираем «Инженерное дело, технологии и технологические науки» и цену обучения. Жмем «Поиск» и смотрим, что получилось. Теперь, если хочешь идти на ИБ, ищи поиском по странице слова «Информационная безопасность» без каких-либо приставок, приписок или изменений. Это гарантия того, что курс соответствует именно этому ФГОСу. Подбор по проходным баллам. Предположим, сейчас ты не знаешь точно, какие у тебя будут баллы за государственные экзамены, но можешь прикинуть (лучше скинь баллов десять для верности — вдруг на экзамене переволнуешься). Вбивай результат в таблицу «Баллы ЕГЭ» и жми кнопку «Рассчитать». Дальше точно так же ищешь желаемую специальность по названию или коду.

Самообучение

Независимо от того, где ты учишься, ты наверняка столкнешься с проблемой устаревания информации. Технологии изменяются так быстро, что программы курсов за ними не поспевают. Если в математике или физике отставание на пять лет ничего не значит, в случае с ИТ оно может привести к тому, что преподавать будут нечто напрочь устаревшее.

Вот небольшой список основных знаний и умений, которые совершенно точно пригодятся, если ты собираешься искать работу сисадмином. Он отсортирован от простого к сложному.

Устройство ПК (сборка-разборка);

умение проложить витую пару, смонтировать сетевую розетку, обжать разъем RJ45;

операционные системы семейства Windows;

операционные системы Linux;

умение работать со сценариями автоматизации и командной оболочкой (PowerShell для Windows, SH/Bash для Linux);

настройка сетевого оборудования (маршрутизаторы, точки доступа);

знание IP-телефонии и умение с ней работать;

знание серверной архитектуры, умение обращаться как минимум с IIS, ngnix, Apache и их дополнительными модулями;

основные принципы построения сети (понимание, что такое сетевой протокол, и знание модели OSI);

работа с протоколами на уровнях OSI (понимать, что это и зачем нужно);

настройка протоколов OSI;

протоколы маршрутизации (статический и динамические);

классификация динамических протоколов (дистанционно-векторные протоколы и протоколы состояния каналов связи);

настройка протоколов;

безопасность сети (основные принципы);

настройка межсетевых экранов;

виртуализация и контейнеризация.

И дополнительно...

Программирование. Системным администраторам порой приходится оптимизировать процессы, и до кодинга тоже доходит. Здесь не повредит знание какого-нибудь скриптового языка, например Python. На нем легко начать программировать, а запас возможностей огромен.

Системным администраторам порой приходится оптимизировать процессы, и до кодинга тоже доходит. Здесь не повредит знание какого-нибудь скриптового языка, например Python. На нем легко начать программировать, а запас возможностей огромен. Английский язык. Это абсолютный маст-хэв. Без языка администратору никуда. Но до свободного владения добивать необязательно: для начала хватит базовых знаний (уровень B).

Это абсолютный маст-хэв. Без языка администратору никуда. Но до свободного владения добивать необязательно: для начала хватит базовых знаний (уровень B). Веб-разработка. Необязательно углубляться в программирование, но иметь навыки верстки в HTML и CSS не помешает, равно как и понимать принцип работы движка сайта и базы данных.

Необязательно углубляться в программирование, но иметь навыки верстки в HTML и CSS не помешает, равно как и понимать принцип работы движка сайта и базы данных. Азы педагогики. Она тебе потребуется. А еще лучше сразу освоить и азы медитации! 🙂

Курсы

Поскольку сам я избрал путь инженера Cisco, то здесь траектория обучения известна мне лучше всего. Вот набор курсов, который я считаю идеальным.

Обрати внимание: курс CCNP представлен только на английском языке и переводить его не будут, так как подразумевается, что специалист уровня CCNP знает этот язык.

Из любопытного: есть курс CCNA Discovery. Он на русском языке и удален из сети Cisco, что большая редкость. Сейчас его можно найти на просторах интернета. Пройти все эти курсы — хороший старт для сисадмина, но и цена там бывает очень разной. Главное — по окончании каждого курса ты получаешь сертификат, который весьма сильно котируется работодателями.

Если же обучение на перечисленных выше курсах не по карману, на помощь приходят ребята из академии IT DarkMaycal Sysadmins. У них есть три видеокурса:

построение сетей Cisco с нуля (на мой взгляд, лучший у них курс);

телефония Asterisk с нуля (базовые знания в IP-телефонии);

администрирование 1С с нуля (начальные навыки работы с 1С).

Эти курсы не так дороги, однако профессиональный сертификат после них ты не получишь. Сейчас выдают сертификат о прохождении курса, но работодателю он, как правило, безразличен.

Есть варианты еще дешевле — от ребят из NetSkills. В их арсенале несколько видеокурсов.

Курсы сильно дешевле аналогов, но и не так глубоки, как видеокурсы DarkMaycal.

Если для тебя дорого и это и ты не готов тратить деньги на дополнительное образование, почитай следующие материалы, которые помогут тебе обучиться бесплатно.

Прекрасный курс «Сети для самых маленьких» на «Хабрахабре». Он очень добротно рассказывает о сетевых технологиях и бесплатен, но имеет весьма высокий порог входа;

на том же портале лично я частенько выкладываю обучающие статьи для молодых сетевых администраторов;

один из лучших курсов по Python для сетевых администраторов — «Python для сетевых инженеров».

Для самостоятельной подготовки к сдаче экзаменов Cisco можно использовать их официальные руководства (книги на русском) (читать лучше в указанном порядке).

Одом У. Официальное руководство Cisco CCENT-CCNA ICND1 640-822 (Cisco Press Core Series), 2013.

Одом У. CISCO Официальное руководство по подготовке к сертификационным экзаменам CCENT CCNA ICND2, 2011.

Одом У. Cisco CCNA. Маршрутизация и коммутация ICND2 200-101 (Официальное руководство), 2015.

Программа сетевой академии Cisco CCNA 1 и 2. Вспомогательное руководство.

Программа сетевой академии Cisco CCNA 3 и 4. Вспомогательное руководство.

Для понимания ситуации в мире почитай отчеты Cisco по кибербезопасности.

Wiley Brand. Network Monitoring For Dummies (SolarWinds Special Edition), 2016. Книгу можно бесплатно получить на сайте компании SolarWinds.

Крэйг Хант. TCP/IP. Сетевое администрирование. 3-е издание, 2004 — наша библия.

Эви Немет, Гарт Снайдер, Трент Хейн, Бэн Уэйли. Unix и Linux. Руководство системного администратора, 2012. Лучшая книга по Линуксу.

Адитья Бхаргава. Грокаем алгоритмы. Иллюстрированное пособие для программистов и любопытствующих, 2017. Очень интересная книга для всех людей, которые хотят что-то понять в алгоритмах, а это важно для админов. Не веришь? Посмотри статью по ссылке.

Куроуз Росс. Компьютерные сети. Нисходящий подход, 2016.

Джером Ф. Димарцио. Маршрутизаторы Cisco. Пособие для самостоятельного изучения. 2-е издание, 2003.

Джон Эриксон. Хакинг искусство эксплойта. 2-е издание, 2010.

Трудоустройство

Как понять, заставят ли тебя ползать под столами с мотком витой пары в зубах, а потом чинить сайт, который на коленке склепал племенник директора, или направят на администрирование высоконагруженного серверного кластера? Это, пожалуй, главное, что волнует молодых сисадминов при поиске работы.

Самый простой ориентир — это размер организации. Если в мелкой конторе ты будешь заниматься вообще всем — в меру твоих способностей и терпения, то в крупной куда больше шансов попасть в руки старших специалистов. Они подскажут, что делать, и ты будешь не только работать, но и учиться у них. Для первых лет карьеры это гораздо ценнее. Приходишь джуниором, а уходишь сеньором!

Но обращать внимание нужно не только на размер компании, но и на ее профиль. Например, встречаются очень маленькие конторы, которые работают с крупными заказчиками, поэтому требования к техническому персоналу там чрезвычайно высокие. Бывают огромные международные корпорации, в которых запросы намного ниже, а роли технического персонала либо размыты, либо распределены между сотрудниками, и каждый выполняет свою небольшую отдельную функцию.

Кстати, работа для сисадмина есть не только в частных организациях, но и в госструктурах. И они тоже бывают разными, с разной специализацией, разным подходом и разным уровнем компетенции руководства.

Определить, куда ты попадешь, заранее невозможно. На собеседовании может показаться, что вот он — рай для молодого толкового специалиста, а в действительности ты окажешься в техническом отделе, напоминающем дом престарелых — и по контингенту, и по подходу к работе. А бывает наоборот. Потому ориентироваться нужно в первую очередь на отзывы тех сотрудников, которые уже поработали в этой фирме.

Короче, если перед тобой школа, оптовые торговцы автозапчастями или парфюмерный салон — тебя ждут сайты и заправка картриджей в принтерах. Если это крупный интегратор, хостинг-провайдер, IT-вендор — работа, скорее всего, будет более интересной и более похожей на системное администрирование.

И в общем случае подход «надо с чего-то начинать» работает не лучшим образом. Велик шанс, что ты просто потратишь несколько драгоценных лет впустую, ничему не научишься и получишь сомнительную запись в трудовой книжке. Так что совет простой: смотри, куда идешь!

Итоги

Итак, сказано было много, давай попробуем выделить основные мысли.