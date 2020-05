­Американская ассоциация кинокомпаний (The Motion Picture Association, MPA­) продолжает бороться с по-прежнему популярными форками стримингового приложения Poprocn Time, которое так любят пираты. Напомню, что еще в 2015 году закрылся самый серьезный и популярный форк Poprocn Time — PopcornTime.io, и как вскоре выяснилось, это закрытие было связано с тем, что топовые студии Голливуда подали иск против трех канадских разработчиков.

Как бы то ни было, дело Popcorn Time живет до сих пор: пять лет назад проект разделился на несколько форков и продолжает пользоваться большой популярностью у пользователей, а значит, не дает покоя MPA, которая представляет интересы крупнейших голливудских студий, а с недавних пор еще и Netflix. В некоторых случаях разработка Popcorn Time происходила с использованием GitHub, что недавно и привлекло внимание правообладателей.

Как правило, если к представителям GitHub обращаются с жалобой, это жалоба на конкретный контент, который напрямую нарушает чьи-то авторские права, например, точная копия чьего-либо исходного кода или «утекшие» откуда-то данные. Но в случае с Popcorn Time представители MPA применили другой подход.

Издание Torrent Freak рассказывает, что 1 мая 2020 года MPA обратилась к GitHub с жалобой в соответствии с Законом об авторском праве в цифровую эпоху (Digital Millennium Copyright Act, DMCA). В документе правообладатели ссылаются на еще одну, более раннюю жалобу, поданную 21 марта 2020 года и вновь просят помощи GitHub в связи с «серьезным нарушением авторских прав на кинофильмы и телевизионные программы, которое происходит посредством эксплуатации и дальнейшего развития репозиториев Popcorn Time».

В жалобе фигурируют два URL-адреса: один ведет на репозиторий десктопного приложения Popcorn Time, а другой на соответствующий API. Известно, что неопубликованное на GitHub приложение к жалобе содержит скриншоты «защищенных авторским правом работ» (фильмов и телешоу), которые принадлежат или контролируются MPA и «нарушаются проектом».

В данном случае примечателен тот факт, что MPA не утверждает, будто код Popcorn Time, опубликованный на GitHub, является собственностью Ассоциации и прямо нарушает авторские права (MPA не писала этот код и не имеет на него никаких прав). Вместо этого утверждается, что данный код позволяет людям, загрузившим соответствующее ПО, нарушать авторские права.

В частности, на иллюстрации ниже видно, что MPA выделяет четыре конкретных модуля в репозиториях, предназначенные для использования функций сторонних сайтов (включая торрент-платформы). То есть, запускаясь на машине пользователя, Popcorn Time содержит ссылки на пиратский контент.

В итоге выходит, что размещенный на GitHub код содержит ссылки на пиратские сайты, пиратские API и пиратские торрент-трекеры, которые используются для доступа к пиратским копиям фильмов и телевизионных шоу, которые и скрапит Popcorn Time. То есть приложение Popcorn Time используется для доступа к нелегальному контенту, который и ищут пользователи.

«Идентифицированные нами файлы и код заранее настроены для поиска и предоставления пользователям Popcorn Time [доступа к] нелегальным копиям фильмов и телепрограмм членов нашей Ассоциации в нарушение закона об авторском праве», — гласит жалоба MPA.

Данный случай интересен тем, что MPA потребовала немедленно прекратить «несанкционированную деятельность», затрагивающую контент ее клиентов, ссылаясь на конкретный пункт DMCA, а именно 17 USC § 512 (c) (3) (A) (ii). Это значит, что для рассмотрения жалобы заявитель должен идентифицировать защищенную авторским правом работу, в отношении которой выявлено нарушение, или, в случае если работ несколько, предоставить «репрезентативный список таких работ на сайте». Но MPA не обладает авторскими правами на код Popcorn Time, а фильмы и телепередачи, перечисленные Ассоциацией в жалобе, не присутствуют в репозиториях на GitHub.

В итоге MPA делает упор на то, что в США в ходу прецедентное право. Ассоциация приводит в пример другой прецедент и судебное разбирательство Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. против Grokster Ltd., 545 US 913, 940 n.13 (2005), и подчеркивает: «распространение продукта само по себе может повлечь за собой ответственность, если улики указывают на то, что дистрибьютор умышленно поощрял продукт, который будет использоваться для нарушений».

Журналисты Torrent Freak пишут, что упомянутое решение против компании Grokster было вынесено в 2005 году (PDF) Верховным судом США, который постановил, что Grokster и Streamcast (разработчик Morpheus P2P) действительно могут быть привлечены к ответственности за нарушение авторских прав.

Можно ли считать, что GitHub (выступающий в данном случае дистрибьютором) «умышленно поощрял» использование Popcorn Time с целью нарушения авторских прав, вопрос открытый. Но теперь, когда принадлежащая Microsoft компания была прямо уведомлена о том, что делает это конкретное ПО, и как именно оно работает, представители GitHub приняли решение удалить соответствующие репозитории Popcorn Time со своей платформы.

Ранее MPA уже подавала аналогичную жалобу по поводу приложения TeaTV, похожего на Popcorn Time, и в результате репозиторий проекта на GitHub тоже был закрыт. Тогда жалоба тоже «не сработала» с первого рази, и GitHub, судя по всему, имел обстоятельную дискуссию с руководством MPA, в ходе которой Ассоциации было предложено детальное описание того, как нужно составлять жалобу в таких случаях.

Torrent Freak сообщает, что разработчики Popcorn Time не намерены сдаваться без боя. На этой неделе они уже подали встречную жалобу, в которой оспаривают принятое GitHub решение на том основании, что MPA не обладает правами на код команды.