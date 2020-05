В начале текущего года у Apple и ФБР вновь появился повод для конфликта: правоохранителям вновь понадобилось взломать iPhone преступника, а в Купертино отказались помочь.­

Дело в том, что в декабре 2019 года на базе ВМС США (во Флориде, в городе Пенсакола) произошла стрельба. Огонь открыл 21-летний Мохаммед Саид аль-Шамрани, офицер военно-воздушных сил Саудовской Аравии, который обучался в США. Он застрелил трех человек и был убит сам.

ФБР было крайне заинтересовано в разблокировке двух iPhone, принадлежавших аль-Шамрани. И хотя у правоохранителей было разрешение суда на взлом iPhone и доступ к данным, оба устройства оказались защищены паролями и зашифрованы.

Тогда представители Apple заявили, что сотрудничают со следствием и вообще всегда стремятся помогать правоохранительным органам, однако компания не помогла ФБР со взломом означенных устройств и лишь напомнила властям о своей точке зрения на бэкдоры в ПО, оставленные специально для правоохранительных органов:

Теперь Министерство юстиции США объявило, что техникам ФБР все же удалось взломать устройства аль-Шамрани. Во время конференции, состоявшейся на этой неделе, директор ФБР Крис Рэй (Chris Wray) и генеральный прокурор США Уильям Барр раскритиковали Apple за то, что компания не помогла следователям.

Рэй заявил, что на взлом двух смартфонов аль-Шамрани ушло четыре кропотливой работы месяца, и на это потратили немалую сумму из средств налогоплательщиков. При этом он подчеркнул, что использованная для взлома технология не является решением «более широкой проблемы с устройствами Apple», так как она ​​имеет весьма ограниченное применение.

Министерство юстиции говорит, что теперь им удалось связать Мохаммед Саида аль-Шамрани, с филиалом Аль-Каиды, действующим на Аравийском полуострове, причем, как выяснилось, сотрудничать с террористами тот начал задолго до приезда в США.

После этого «прорыва» ФБР была начата контртеррористическая операция против одного из сообщников аль-Шамрани, и Рэй подчеркнул, что это могло произойти быстрее, если бы Apple помогла ­специалистам ФБР. По его словам, несмотря на публичные обвинения со стороны президента Трампа и генерального прокурора Барра, Apple так не принимала участия в расследовании.

Wray: Because the crucial evidence on the killer’s phones was kept from us, we did all that investigating not knowing what we do now: valuable intelligence about what to ask, what to look for. If we had, our round-the-clock, all-hands effort would have been a lot more productive.