В начале 2020 года мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компании Facebook и Twitter на 4 000 000 рублей каждую за нарушение российского законодательства о защите персональных данных в рамках ч. 8 ст. 13.11 Кодекса об административных правонарушениях — «Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных» . То есть за невыполнение оператором при сборе персональных данных, в том числе посредством интернета, предусмотренной законодательством РФ обязанности записывать, систематизировать, накапливать и хранить персональные данные россиян с использованием баз, находящихся на территории России.

Напомню, что суть конфликта состоит именно в этом: по закону компании обязаны локализовать свои базы данных пользователей в России, то есть перенести данные российских пользователей на территорию РФ.

Как сегодня сообщило издание «Коммерсант», ссылаясь на собственный источник близкий к Роскомнадзору, компании не исполнили решение суда и не оплатили штрафы в установленные сроки. Напомню, что компания Twitter обжаловала решение суда, но получила отказ, а решение суда в отношении Facebook вступило в силу 14 марта текущего года. На исполнение решения суда компаниям отводилось 60 дней, которые недавно истекли.

По словам источника «Коммерсанта», исполнительные документы о взыскании штрафов еще на прошлой неделе были переданы Федеральной службе судебных приставов.

Представители Федеральной службы судебных приставов сообщили, что не вправе распространять информацию об исполнительном производстве, а пресс-службах Роскомнадзора, Facebook и Twitter не ответили на запросы журналистов.