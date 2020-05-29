В последнее время разработчики Raspberry Pi Foundation регулярно радуют пользователей анонсами. Так, совсем недавно для одноплатных «малинок» была анонсирована камера High Quality Camera со сменными объективами (стоимость составила 50 долларов США).

Теперь же разработчики в вовсе анонсировали обновленную версию Raspberry Pi 4 Model B с 8 Гб оперативной памяти на борту.

Напомню, что Raspberry Pi 4 была официально представлена в прошлом году и р­азработчики уверяли, что по производительности Raspberry Pi 4 вполне сопоставима с десктопами на 32-битной архитектуре. «Малинка» обладала следующими характеристиками:

четырехядерный 64-битный процессор Cortex-A72 с поддержкой H.264 и H.265 и частотой 1,5 ГГц;

оперативная память LPDDR4 SDRAM объемом 1, 2 или 4 Гб на выбор;

два порта micro-HDMI с поддержкой двух мониторов и 4K;

VideoCore VI GPU с поддержкой OpenGL ESx;

поддержка Bluetooth 5.0, два порта USB 3.0 (в дополнение к двум USB 2.0) и порт USB Type-C, заменивший micro-USB;

полноценный Ethernet 1 Гбит/с (USB больше не будет «бутылочным горлышком»), Wi-Fi с поддержкой 802.11ac.

К настоящему моменту версия с 1 Гб ОЗУ практически исчезла из продажи. В свою очередь, вариации Raspberry Pi 4 с 2 и 4 Гб на старте продаж и вплоть до недавнего времени обходились в 45 или 55 долларов США. Но в марте 2020 года, в честь восьмого дня рождения Raspberry, Pi 4 с 2Гб оперативной памяти на борту подешевела на 10 долларов и теперь стоит 35 долларов. Причем цену снизили навсегда.

Теперь же появилась и Raspberry Pi 4 с 8 Гб ОЗУ, которая обойдется в 75 долларов США. Слухи об этой версии ходили давно, ведь сами разработчики допустили утечку информации, и упоминание о несуществующей модели «малинки» попало в Beginner’s Guide.

На самом деле, варианта с 8 Гб ОЗУ не существовало на старте продаж из-за отсутствия совместимого с одноплатником пакета 8 ГБ LPDDR4. Представители Raspberry Pi Foundation пишут, что для удовлетворения более высоких требований к энергопотреблению им понадобилось внести ряд изменений в конструкцию платы.

Сборка официального дистрибутива Raspberry Pi Linux, основанного на Debian Raspbian, обычно поставляется в 32-битной версии, но теперь, имея 8 Гб памяти, пользователи могут опробовать и 64-битную версию ОС. Специалисты Raspbian уже подготовили для таких случаев раннюю бету 64-битного образа. ­