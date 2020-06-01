Группа разработчиков CMS Joomla сообщила о допущенной утечке данных. Инцидент произошел из-за того, что один из членов команды Joomla Resources Directory (JRD) оставил полную резервную копию сайта JRD (resources.joomla.org) в бакете Amazon Web Services S3, принадлежащем его собственной фирме.

Инженеры Joomla пишут, что файл резервной копии не был зашифрован и содержал информацию примерно 2700 пользователей, которые создали профили на сайте JRD. На этом портале профессионалы рекламируют свои навыки по созданию сайтов на Joomla.

В настоящее время администраторы Joomla еще расследуют инцидент, и пока неясно, обнаружил ли эти данные на сервере кто-то посторонний. Если третьи лица получили доступ к этому бэкапу, в их распоряжении оказались такие пользовательские данные, как:

полное имя;

служебный адрес;

рабочий адрес электронной почты;

рабочий номер телефона;

URL сайта компании;

информация о роде деятельности;

хешированный пароль;

IP-адрес;

настройки подписки на рассылку.

В целом серьезность этой утечки оценивается как низкая, ведь большая часть этой информации уже была общедоступной, однако хешированные пароли и IP-адреса явно не должны становиться достоянием общественности.

Теперь команда Joomla рекомендует всем пользователям JRD сменить пароли на сайте JRD, а также на других сайтах, где этот же пароль использовался повторно. Также сообщается, что после обнаружения утечки бэкапа специалисты провели полный аудит безопасности портала JRD. Отчет команды гласит, что «аудит выявил наличие учетных записей суперпользователей, принадлежащих лицам, не имеющим отношения к Open Source».