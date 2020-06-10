Все мы видели в фильмах о хакерах сцены взлома с помощью мобильных телефонов. Обычно все, что там творится, — выдумка. Однако и эта выдумка медленно, но верно становится реальностью. Из этой статьи ты узнаешь, как приблизиться к кино и превратить свой телефон в настоящий хакерский инструмент.

Что нужно знать и сделать перед установкой

Первое, о чем следует позаботиться, — это права root. Без них некоторые функции установленных нами утилит могут не поддерживаться или работать некорректно. Поэтому настоятельно рекомендую их заполучить. Особенно это касается пользователей с Android 10 и более поздних версий.

Получение root в каждом случае уникально, ведь оно напрямую зависит от конкретной модели устройства и версии Android. Я в этой статье буду использовать свой старенький Samsung Galaxy S6 (SM-G920F) на Android 7.0 Nougat, для рута в котором уже есть специальный инструмент. В остальных случаях придется погуглить и узнать, как получить рут конкретно на твоем устройстве. На форуме 4PDA почти всегда есть нужная инструкция.

Также нам понадобится Termux — простой и удобный терминал, дающий многие возможности среды Linux, который и позволит исполнять наши команды в подходящей среде и не возиться с предварительной настройкой окружения.

Рекомендую также установить утилиту tsu, которая предоставит тебе возможность выполнять команды от рута. Если она не работает должным образом, загляни в GitHub-репозиторий, который настраивает работу рута в Termux. Это нужно, чтобы Termux сразу имел рут-доступ, который может понадобиться для дальнейших операций.

INFO Важный момент: при использовании в качестве рута Magisk (а на большинстве современных устройств альтернатив нет и не предвидится) не забудь в его настройках разрешить Termux рут-доступ, а также добавить в исключения для Magisk Hide, иначе все наши действия будут бесполезны.

Также рекомендую обновить список пакетов, как мы обычно делаем это в десктопе Kali:

$ apt-get update

Пара слов о Kali NetHunter Если ты один из тех счастливчиков, чье устройство оказалось в списке поддерживаемых, рекомендую обратить внимание на проект Kali NetHunter. Это платформа, созданная разработчиками Kali Linux специально для телефонов на Android. В NetHunter сразу доступно много рабочего софта из десктопной версии Kali. Образы можно найти на официальном сайте. Это более мощный набор, чем тот, что ты можешь получить с помощью Termux. Подробнее о Kali NetHunter читай в статье «Атака со смартфона: знакомимся с Kali NetHunter».

Устанавливаем Metasploit

Полное описание Metasploit — тема для отдельной статьи, поэтому пройдемся по нему вкратце. Metasploit Framework — фреймворк, предназначенный для создания, отладки и, конечно, применения эксплоитов.

Установить Metasploit Framework (MSF) на Android 7 или выше можно в две команды:

$ pkg install unstable-repo $ pkg install metasploit

На Android 5.x.x–6.x.x MSF устанавливают несколько другим методом:

$ curl -LO https://github.com/termux/termux-packages/files/3995119/metasploit_5.0.65-1_all.deb.gz $ gunzip metasploit_5.0.65-1_all.deb.gz $ dpkg -i metasploit_5.0.65-1_all.deb $ apt -f install

WARNING Все эти команды следует выполнять с правами обычного пользователя, если не оговорено иное. При выполнении от рута могут возникать трудноисправимые проблемы. В частности, при запуске apt от рута мы получим сбитые контексты SELinux, что потом помешает нам устанавливать пакеты.

Установка может затянуться. Не закрывай сессию Termux до конца установки MSF!

WARNING Не стоит обновлять MSF вручную редактированием $PREFIX/opt/metasploit , так как это может привести к проблемам с зависимостями.

Теперь, чтобы убедиться, что у нас все работает, запустим Metasploit:

$ msfconsole

Как видишь, все отлично и в твоем распоряжении 2014 эксплоитов. 🙂