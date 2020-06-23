На прошлой неделе Роскомнадзор неожиданно сообщил, что ведомство позитивно оценивает ранее высказанную Павлом Дуровым готовность противодействовать терроризму и экстремизму в Telegram. В итоге ограничения на доступ к мессенджеру, действовавшие с весны 2018 года, были сняты по согласованию с Генеральной прокуратурой РФ, а реестр запрещенных сайтов за один день «похудел» с 676 000 до 30 000 IP-адресов.

Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин заявил, что данное решение было принято Роскомнадзором и прокуратурой в силу того, что в настоящее время нет технической возможности блокировать Telegram, а так же в связи с тем, что представители мессенджера «начали активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией в своей среде».

Павел Дуров прокомментировал это событие в своем русскоязычном Telegram-канале, поблагодарил всех пользователей за поддержку и пообещал, что «право на конфиденциальность и тайну личной переписки останутся фундаментальным принципом Telegram во всех странах».

В англоязычном же Telegram-канале вчера, 22 июня 2020 года, появилось другое сообщение, оно так же посвящено снятию блокировки с мессенджера, но существенно отличается от русскоязычного. В нем Павел Дуров пишет: