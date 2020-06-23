Xakep #254. Android: атака и защита
На прошлой неделе Роскомнадзор неожиданно сообщил, что ведомство позитивно оценивает ранее высказанную Павлом Дуровым готовность противодействовать терроризму и экстремизму в Telegram. В итоге ограничения на доступ к мессенджеру, действовавшие с весны 2018 года, были сняты по согласованию с Генеральной прокуратурой РФ, а реестр запрещенных сайтов за один день «похудел» с 676 000 до 30 000 IP-адресов.
Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин заявил, что данное решение было принято Роскомнадзором и прокуратурой в силу того, что в настоящее время нет технической возможности блокировать Telegram, а так же в связи с тем, что представители мессенджера «начали активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией в своей среде».
Павел Дуров прокомментировал это событие в своем русскоязычном Telegram-канале, поблагодарил всех пользователей за поддержку и пообещал, что «право на конфиденциальность и тайну личной переписки останутся фундаментальным принципом Telegram во всех странах».
В англоязычном же Telegram-канале вчера, 22 июня 2020 года, появилось другое сообщение, оно так же посвящено снятию блокировки с мессенджера, но существенно отличается от русскоязычного. В нем Павел Дуров пишет:
В апреле 2018 года российский регулятор Роскомнадзор заблокировал Telegram на территории страны. Мы знали, что это произойдет, и к моменту начала блокировок уже обновили приложения Telegram, добавив поддержку ротационных прокси-серверов, способов сокрытия трафика и других инструментов борьбы с цензурой. К нам присоединились тысячи российских инженеров, которые создали собственные прокси для пользователей Telegram, сформировав децентрализованное движение под названием “Цифровое сопротивление”.
Первая неделя бана была непростой, и у многих наших пользователей в России возникали проблемы с соединением. Пытаясь не допустить пользователей в Telegram, Роскомнадзор заблокировал миллионы IP-адресов. Однако благодаря “Цифровому сопротивлению” после мая 2018 года Telegram стал широкодоступен в России.
В результате число пользователей Telegram в России не уменьшилось, фактически оно удвоилось с 2018 года. В мае 2020 года из 400 миллионов ежемесячно активных пользователей Telegram не менее 30 миллионов были из России. Это значит, что наш рост в России соответствует росту в других странах. Проще говоря, бан не сработал.
На прошлой неделе Роскомнадзор, у которого два месяца назад появился новый глава, решил соответствовать действительности, объявив, что Telegram в России более не блокируется. В своем заявлении они сослались на мое сообщение от 4 июня, где я объяснил, почему запрет не имеет особого смысла.
Это перемены следует поприветствовать, и я надеюсь, они продолжатся. Если же нет, то мы надеемся, что мало кто из пользователей заметит разницу.
В течение последних двух лет нам приходилось регулярно обновлять нашу “разблокирующую” технологию, чтобы опережать цензоров. Я горжусь тем, чего мы достигли — она [технология] уникальна среди приложений социальных медиа.
Мы не хотим, чтобы эта технология заржавела и устарела. Поэтому мы решили направить наши противоцензурные ресурсы в другие места, где Telegram до сих пор запрещен правительствами, в такие страны, как Иран и Китай. Мы просим администраторов бывших прокси-серверов для российских пользователей сконцентрировать свои усилия на этих странах. Также им следует быть готовыми к новым вызовам: по мере того, как политическая ситуация в мире становится все более непредсказуемой, все больше правительств могут попытаться блокировать ориентированные на конфиденциальность приложения, такие как Telegram.
Движение “Цифровое Сопротивление” не закончилось на прошлой неделе после прекращения огня в России. Оно только начинается и становится глобальным.
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