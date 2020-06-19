Вчера Роскомнадзор неожиданно сообщил, что ведомство позитивно оценивает ранее высказанную Павлом Дуровым готовность противодействовать терроризму и экстремизму в Telegram.

В итоге ограничения доступа к мессенджеру, действовавшие с весны 2018 года, были сняты по согласованию с Генеральной прокуратурой РФ, а реестр запрещенных сайтов за один день «похудел» до 30 000 IP-адресов (с 676 000 адресов).

Поздним вечером по московскому времени Павел Дуров прокомментировал решение российских властей в своем Telegram-канале. Он пишет:

«Отличная новость – Роскомнадзор официально разблокировал Telegram на территории России. Поздравляю всех российских пользователей Telegram с этим позитивным изменением – и надеюсь, что оно долгосрочно. Что поменяется на практике в результате разблокировки? Должна вырасти стабильность и скорость работы мобильных приложений Telegram на территории России. Также станут доступны без VPN прямые веб-ссылки на каналы и сервисы Telegram, что приведет к росту числа участников каналов и чатов. При этом в плане сохранности личных данных изменений нет – право на конфиденциальность и тайну личной переписки остаются фундаментальным принципом Telegram во всех странах. Думаю, что разблокировка станет хорошим сигналом для IT-предпринимателей и инвесторов. Подобные действия российских властей в этом и других направлениях внушают оптимизм. Надеюсь, что положительный тренд будет сохранен, и Россия сможет реализовать свой потенциал в цифровой сфере. Спасибо всем россиянам, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет. Ваше доверие и поддержка вдохновляли нашу команду все это время. Уверен, эта поддержка стала одной из причин сегодняшнего события».

Напомню, что ранее в этом месяце, когда был представлен законопроект о разблокировке мессенджера, Дуров писал, что «при полном сохранении тайны переписки в рамках политики конфиденциальности Telegram были разработаны механизмы, которые позволяют предотвращать террористические акты по всему миру». Также он подчеркивал, что борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки вовсе не исключают друг друга.