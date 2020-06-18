Сегодня, 18 июня 2020 года, Роскомнадзор сообщил, что ведомство позитивно оценивает высказанную Павлом Дуровым готовность противодействовать терроризму и экстремизму в Telegram. В итоге ограничения доступа к мессенджеру, действовавшие с весны 2018 года, снимаются по согласованию с Генеральной прокуратурой РФ.

Напомню, что недавно на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект о разблокировке Telegram. Его в конце апреля 2020 года подготовили депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин. По их мнению, безуспешные попытки блокировать мессенджер лишь «наносят урон престижу государственной власти».

В целом эта идея возникла из-за того, что в настоящее время Telegram, по сути, является «официальным сервисом» госорганов, через который они распространяют информацию о коронавирусе (речь идет об официальном канале оперштаба Москвы и официальном канале Стопкоронафирус.рф).

Об этом законопроекте недавно высказался и Павел Дуров, заявив что «приветствует эту инициативу». Также Дуров подчеркивал, что методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды в Telegram за последние годы существенно улучшились, что сегодня и отметили в своем заявлении представители Роскомнадзора.

«По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Телеграмм.

Готовы взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков», — пишет РКН (орфография и пунктуация сохранены).

В настоящее время из реестра запрещенных сайтов уже выносят связанные с блокировкой Telegram IP-адреса.