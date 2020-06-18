Xakep #253. Сканеры уязвимостей
Сегодня, 18 июня 2020 года, Роскомнадзор сообщил, что ведомство позитивно оценивает высказанную Павлом Дуровым готовность противодействовать терроризму и экстремизму в Telegram. В итоге ограничения доступа к мессенджеру, действовавшие с весны 2018 года, снимаются по согласованию с Генеральной прокуратурой РФ.
Напомню, что недавно на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект о разблокировке Telegram. Его в конце апреля 2020 года подготовили депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин. По их мнению, безуспешные попытки блокировать мессенджер лишь «наносят урон престижу государственной власти».
В целом эта идея возникла из-за того, что в настоящее время Telegram, по сути, является «официальным сервисом» госорганов, через который они распространяют информацию о коронавирусе (речь идет об официальном канале оперштаба Москвы и официальном канале Стопкоронафирус.рф).
Об этом законопроекте недавно высказался и Павел Дуров, заявив что «приветствует эту инициативу». Также Дуров подчеркивал, что методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды в Telegram за последние годы существенно улучшились, что сегодня и отметили в своем заявлении представители Роскомнадзора.
«По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Телеграмм.
Готовы взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков», — пишет РКН (орфография и пунктуация сохранены).
В настоящее время из реестра запрещенных сайтов уже выносят связанные с блокировкой Telegram IP-адреса.
Противостояние Роскомнадзора и Telegram берет начало еще в 2017 году. Тогда, летом 2017 года мессендждер был зарегистрирован в реестре организаторов распространения информации (после продолжительного скандала), но Павел Дуров подчеркивал, что компания тем самым не берет на себя никаких дополнительных обязательств и не собирается предоставлять кому-либо доступ к переписке пользователей.
В итоге 16 октября 2017 года мировой судья Мещанского района Москвы Юлия Данильчик оштрафовала мессенджер Telegram на 800 000 рублей за совершение административного правонарушения: отказ передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.
После этого Telegram Messenger LLP заручилась поддержкой юристов международной правозащитной группы «Агора» и обратилась в суд. Компания попыталась доказать, что данный приказ противоречит закону об информации, закону о ФСБ, а также был принят неуполномоченным органом с превышением полномочий. 20 марта 2018 года Telegram проиграла этот процесс, после чего представители Роскомнадзора обратились в суд с требованием о блокировке. В результате 13 апреля 2018 года Таганский суд города Москвы принял решение блокировать мессенджер.
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