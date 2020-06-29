На прошлой неделе в США был вынесен приговор по делу владельца двух некогда известных кардерских ресурсов Cardplanet и Direct Connection Алексея Буркова. 30-летний гражданин России был приговорен к девяти годам лишения свободы, как владелец сайтов, которые способствовали совершению мошенничества с платежными картами, компьютерному взлому, а также другим киберпреступлениям.

Мы уже не раз рассказывали об этом громком деле. Напомню, что Буркова экстрадировали в США из Израиля еще осенью 2018 года, причем он был задержан еще в аэропорту Бен-Гурион в 2015 году по требованию американских властей. За прошедшие с этого момента годы российские власти пытались обменять Алексея Буркова на гражданку Израиля Нааму Иссахар, приговоренную в России к семи с половиной годам колонии по обвинению в контрабанде наркотиков, но когда ничего не вышло и хакера все же выдали США, российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста.

По данным американских правоохранителей, Бурков несколько лет (с 2009 по 2013 год) руководил кардерским сайтом Cardplanet, где продавались данные банковских карт по цене от 2,50 до 60 долларов за штуку (стоимость зависела от типа карты, страны ее происхождения, наличия имени и адреса владельца карты, а также прочей идентификационной информации). Следователи утверждают, что ресурс Буркова даже предлагал гарантию возврата средств, в случае если данные украденных карт более не работали.

В общей сложности на Cardplanet были выставлены на продажу более 150 000 платежных карт, десятки тысяч из которых принадлежали американским пользователям. Продажа карт через Cardplanet приводила к мошенническим покупкам, и ущерб только среди американских пользователей составил более 20 000 000 долларов.

Также, по информации Минюста, Бурков владел еще один сайтом, Direct Connection, закрытым для широких масс, где преступники могли рекламировать продажу ворованных личных данных, малвари и различных нелегальных услуг. Попасть в этот «закрытый клуб» можно было только по приглашению: за новичка должны были поручиться три действующих члена сайта, кроме того вступительный взнос составлял 5000 долларов США, которые являлись своеобразной страховкой.

В январе 2020 года Бурков признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств сообщения, мошенничестве с помощью устройств доступа к данным, сговоре, краже личности, отмывании денег и подтвердил, что управлял обоими вышеупомянутыми ресурсами.

По этим обвинениям Алексей Бурков мог получить в общей сложности до 15 лет лишения свободы, но, как было сказано выше, суд ограничился девятью годами заключения. При этом в приговоре учтены все прошедшие годы, который Бурков уже провел за решеткой, то есть он не останется в тюрьме еще на девять полных лет.

Фото: Yonatan Sindel/Flash90