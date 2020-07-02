Совсем недавно мы писали о том, что операторам вымогателя Maze якобы удалось скомпрометировать LG Electronics и похитить у компании более 40 Гб данных. Теперь же хакеры утверждают, что провели успешную атаку на корпорацию Xerox, похитив более 100 Гб данных. Если компания не заплатит операторам Maze выкуп, те обещают опубликовать похищенную информацию в открытом доступе.

Издание Bleeping Computer сообщает, что атака шифровальщика, похоже, произошла 25 июня текущего года. Xerox Corporation пока не подтвердила и не опровергла факт компрометации, но опубликованные злоумышленниками скриншоты демонстрируют, что данные были зашифрованы как минимум в одном домене корпорации.

В общей сложности хакеры опубликовали набор из 10 скриншотов, на которых видны списки каталогов, датированные 24 и 25 июня, общие сетевые ресурсы, финансовые документы и базы данных. Одно из изображений демонстрирует, что были взломаны хосты на eu.xerox.net, но могли пострадать и системы в других доменах.

Журналисты отмечают, что хотя домен указывает на то, что Maze проник в европейское отделение Xerox, имена хостов свидетельствуют о том, что пострадало представительство корпорации в Лондоне.

Интересно, что операторы Maze еще ни разу не были пойманы на ложных заявлениях о том, какие компании они взломали (хотя масштабы их атак порой бывают преувеличены). В последние недели хакеры утверждали, что их жертвами стали такие компании, как уже упомянутая выше LG Electronics, производитель микросхем MaxLinear, IT-гигант Cognizant и компания Conduent.