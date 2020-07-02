Для Raspberry Pi и его многочисленных клонов адаптировано множество операционных систем — одних только версий «Линукса» насчитывается больше полутора десятков. Но есть в этом ряду оригинальная и почти забытая ОС, получившая с широким распространением «малинок» второй шанс возродиться из небытия. Речь о RISC OS — платформе с британским акцентом родом из восьмидесятых, которую когда-то создали сами разработчики архитектуры ARM.

Как все начиналось

Скромная кембриджская компания Acorn с самых первых дней своего существования подвергалась жесточайшему прессингу со стороны фирм — производителей серийных персональных компьютеров. Основанная в 1978 году Германом Хаузером и Крисом Карри, на первоначальном этапе своего развития Acorn выпустила в общей сложности всего лишь пятьсот тысяч ПК, большая часть которых была продана в Великобритании, Ирландии и Италии. Значительное количество этих машин поступило в британские школы в качестве наглядных пособий для изучения принципов работы с персоналками.

Примечательно, что эта компания стала в итоге одной из немногих фирм, которые, подобно Apple, создавали свои компьютеры полностью — от процессоров и периферийных устройств до операционной системы и прикладного софта.

INFO До момента основания Acorn Крис Карри работал над созданием комплекта для сборки микрокомпьютера с Клайвом Синклером, автором легендарного компьютера Sinclair ZX Spectrum. Однако сэр Клайв не проявил желания развивать дальше это направление, в то время как бизнесом заинтересовался друг Карри Герман Хаузер, который и стал соучредителем Acorn. Название было выбрано по двум причинам: во-первых, желудь символизировал направленность компании на рост и развитие, а во-вторых, Acorn значился в алфавитном телефонном справочнике раньше Apple Computers.

К началу восьмидесятых годов фактически все школы Великобритании были оборудованы компьютерами Acorn. Одним из первенцев стала машина с незатейливым названием Micro, которую Acorn разработала по заказу компании British Broadcasting Corporation (BBC). Чуть позже инженеры Acorn создали альтернативу этой машине под названием Electron. По большому счету это была бюджетная версия BBC Micro, оборудованная 32 Кбайт оперативки и процессором MOS 6502. Именно с помощью Electron английские школьники начала 1980-х изучали азы программирования с использованием встроенного бейсика. Electron позволял загружать и записывать программы на обычный магнитофон, а вместо монитора использовался бытовой телевизор. Благодаря относительно невысокой стоимости и отличным характеристикам Acorn Electron быстро завоевал популярность у пользователей, составив достойную конкуренцию ZX Spectrum.

Первая операционная система, предназначенная для использования на персональных компьютерах Acorn, была клоном платформы MOS, выпущенной в 1983 году той же компанией BBC. Acorn приобрел у BBC лицензию на дальнейшую разработку и эксплуатацию этой системы, благодаря чему программисты получили в свое распоряжение исходники ядра MOS и нескольких базовых утилит. Они могли не только адаптировать их под собственное железо, но и совершенствовать софт по своему усмотрению, что стало неплохим подспорьем в проектировании операционки. Однако 8-битные процессоры уже не удовлетворяли техническим вызовам того времени, настал момент штурмовать новые горизонты.

Archimedes

Появление архитектуры RISC позволило многим компаниям, в числе которых были гиганты вроде IBM и Sun, создавать процессоры нового поколения. Отметилась в ряду производителей и более скромная Acorn. Компания сформировала для этих целей отдельное подразделение — Advanced RISC Machines (ARM). А разработкой и развитием операционной системы под процессоры ARM занялось другое подразделение компании — Acorn RISC Technologies (ART).

Новым флагманом компании стал ПК Acorn Archimedes, анонсированный в 1987 году. Эти машины были оснащены 32-битным процессором ARM3, функционировавшим на частотах до 25 МГц. Они позволяли отображать на экране графику с разрешением до 800 × 600 точек с цветовой палитрой до 256 цветов, выводить 8-битный стереозвук по восьми различным каналам и комплектовались 4 Мбайт оперативной памяти (до 16 Мбайт в более поздних модификациях).

По производительности и техническим характеристикам «Архимед» от Acorn легко уделывал бы безраздельно царствовавший тогда на рынке IBM PC 386, если бы не одно но. Для мощной машины с 32-разрядным процессором требовалась соответствующая операционная система, которая могла бы адекватно использовать все имеющиеся в ее распоряжении аппаратные ресурсы. Однако к тому моменту отдел корпорации, занимающийся производством софта, уже полностью исчерпал отведенный ему для данных целей бюджет, и вместо полноценной многозадачной ОС с оконным графическим интерфейсом пользователи получили ее однозадачную и не слишком удобную в работе замену, которую разработчики назвали Arthur OS.