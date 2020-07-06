Xakep #254. Android: атака и защита
В конце мая 2020 года ИБ-эксперты и журналисты Bleeping Computer обнаружили, что сайт ebay.com сканирует локальные порты посетителей в поисках приложений для удаленной поддержки и удаленного доступа. Многие из этих портов были связаны с такими инструментами, как Windows Remote Desktop, VNC, TeamViewer, Ammy Admin и так далее.
Как оказалось, аукцион использовал для этого скрипт ThreatMetrix, созданный компанией LexisNexis и применяемый для обнаружения мошенников. Хотя eBay, по сути, ищет известные и легитимные программы для удаленного доступа и администрирования, в прошлом некоторые из них действительно использовались в качестве RAT в фишинговых кампаниях.
Сканирование выполняется с использованием WebSockets для подключения к 127.0.0.1. Все 14 сканируемых портов и связанные с ними программы перечислены в таблице ниже. Журналисты Bleeping Computer так и не смогли определить программу на порту 63333. Основываясь на идентификаторе «REF» они предполагают, что это контрольный порт для тестов.
|Программа
|Обозначение Ebay
|Порт
|Неизвестно
|REF
|63333
|VNC
|VNC
|5900
|VNC
|VNC
|5901
|VNC
|VNC
|5902
|VNC
|VNC
|5903
|Remote Desktop Protocol
|RDP
|3389
|Aeroadmin
|ARO
|5950
|Ammyy Admin
|AMY
|5931
|TeamViewer
|TV0
|5939
|TeamViewer
|TV1
|6039
|TeamViewer
|TV2
|5944
|TeamViewer
|TV2
|6040
|Anyplace Control
|APC
|5279
|AnyDesk
|ANY
|7070
Дальнейшее изучение проблемы показало, что аналогичное поведение демонстрируют сайты таких крупных компаний, как Citibank, TD Bank, Ameriprise, Chick-fil-A, Lendup, BeachBody, Equifax IQ connect, TIAA-CREF, Sky, GumTree и WePay.
Хотя сканирование осуществляется по уважительным причинам, многие по праву сочли подобное поведение излишне навязчивыми и нарушающими конфиденциальность. Бороться с этим предлагалось, в частности, посредством блокировщика uBlock Origin.
Теперь же Bleeping Computer пишет, что эксперт компании MindedSecurity создал браузерное расширение Behave!, которое предупредит пользователей о подобной активности. Инструмент уже доступен для Chrome и Firefox, в планах у разработчика выпуск версий для Edge и Safari.
Глава MindedSecurity и разработчик расширения Стефано Ди Паола (Stefano Di Paola) рассказывает, что расширение Behave! появилось на свет в качестве концептуального эксперимента по выявлению разных злоупотреблений со стороны веб-страниц. Разработчик обещает, что если пользователи проявят интерес к его детищу, оно продолжит расти и развиваться, а в конечном итоге может превратиться в полноценный проект, направленный на повышение осведомленности.
«Например, локальное сканирование портов, кросс-протоколные атаки, перепривязка DNS — все это очень старые атаки, которые по-прежнему возможны, а поставщиками браузеров очень трудно их исправить, поскольку они злоупотребляют базовыми функциями веб-экосистемы», — говорит Стефано Ди Паола.
В настоящее время Behave! отслеживает скрипты, которые пытаются получить доступ к IP-адресам следующих блоков:
- Loopback-адреса IPv4 127.0.0.1/8
- Loopback-адреса IPv6 ::1/128
- Частные сети IPv4 10.0.0.0/8 - 172.16.0.0/12 - 192.168.0.0/16
- Уникальные локальные адреса IPv6 fc00::/7
В случае обнаружения подозрительной активности значок расширения отобразит красный индикатор, при клике по которому будет отображаться активность, выполненная сайтом. Также расширение может отображать уведомления в браузере при обнаружении нарушений.
Следует отметить, что пока в расширении присутствует небольшой баг, который может приводить к ложным срабатываниям и предупреждениям о перепривязке DNS. Ди Паола уверяет, что уже исправил ошибку и ожидает, чтобы в Google одобрили новую версию.
В ближайшем будущем эксперт MindedSecurity планирует добавить к расширению белые списки для веб-страниц и hostname’ов, которые могут выполнять локальные соединения, а также возможность обнаруживать код, выполняющий подозрительные действия.
Гамлиэль Фишкин (fishk.in)
06.07.2020 в 17:05
Кто не использует файрволл, тот сам себе злобный буратино.