В середине июня 2020 года группа активистов DDoSecrets (Distributed Denial of Secrets), описывающая себя как «борцов за прозрачность», опубликовала в открытом доступе 269 Гб данных, принадлежащих правоохранительным органам и центрам обработки информации в США. Представители DDoSecrets утверждали, что данные были «любезно предоставлены» им хактивистами из Anonymous.

Этот дамп получил название BlueLeaks и содержал миллионы документов, видео- и аудиозаписей, которые были украдены у техасской хостинговой компании Netsential, предоставляющей услуги правоохранительным органам США.

Дамп содержал файлы более чем за десять лет, принадлежащие 200 различным полицейским управлениям и центрам обработки информации в США. Большинство файлов — это отчеты полиции и ФБР, бюллетени безопасности, различные руководства для правоохранительных органов и многое другое.

Этот «слив» читают самым большим взломом в истории правоохранительных органов США, так как он раскрывает секретные материалы за десять лет, в том числе о том, как полиция США обучала персонал и проводила операции.

Так как публикацию дампа анонсировали и активно рекламировали через Twitter, в итоге компания заблокировала учетную запись DDoSecrets из-за нарушения правил: за распространение данных, полученных незаконным путем (то есть посредством взлома), которые содержат личную информацию, могут использоваться для причинения физического вреда или содержать коммерческую тайну. На URL-адрес сайта активистов тоже был наложен запрет.

Теперь же руководитель DDoSecrets, журналистка Эмма Бест (Emma Best), сообщила, что немецкие власти изъяли сервер, на котором размещался сайт BlueLeaks, и все хостившиеся там данные.

We don't have the seizure order ATM. Just this: https://t.co/Ju45LlcJHG pic.twitter.com/uUHYElcret

Love that #DDoSecrets' server was seized *without a warrant* or any just cause beyond the FBI hates us for #BlueLeaks.