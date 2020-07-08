В середине июня 2020 года группа активистов DDoSecrets (Distributed Denial of Secrets), описывающая себя как «борцов за прозрачность», опубликовала в открытом доступе 269 Гб данных, принадлежащих правоохранительным органам и центрам обработки информации в США. Представители DDoSecrets утверждали, что данные были «любезно предоставлены» им хактивистами из Anonymous.

Этот дамп получил название BlueLeaks и содержал миллионы документов, видео- и аудиозаписей, которые были украдены у техасской хостинговой компании Netsential, предоставляющей услуги правоохранительным органам США.

Дамп содержал файлы более чем за десять лет, принадлежащие 200 различным полицейским управлениям и центрам обработки информации в США. Большинство файлов — это отчеты полиции и ФБР, бюллетени безопасности, различные руководства для правоохранительных органов и многое другое.

Этот «слив» читают самым большим взломом в истории правоохранительных органов США, так как он раскрывает секретные материалы за десять лет, в том числе о том, как полиция США обучала персонал и проводила операции.

Так как публикацию дампа анонсировали и активно рекламировали через Twitter, в итоге компания заблокировала учетную запись DDoSecrets из-за нарушения правил: за распространение данных, полученных незаконным путем (то есть посредством взлома), которые содержат личную информацию, могут использоваться для причинения физического вреда или содержать коммерческую тайну. На URL-адрес сайта активистов тоже был наложен запрет.

Теперь же руководитель DDoSecrets, журналистка Эмма Бест (Emma Best), сообщила, что немецкие власти изъяли сервер, на котором размещался сайт BlueLeaks, и все хостившиеся там данные.

We don't have the seizure order ATM. Just this: https://t.co/Ju45LlcJHG pic.twitter.com/uUHYElcret — Emma Best 🏳️‍🌈🏴 (Mx. Yzptlk) (@NatSecGeek) July 7, 2020

«Сервер использовался исключительно для распространения информации среди общественности. Он не имел никаких связей с источниками и использовался лишь для просвещения общественности посредством журналистских публикаций», — подчеркивает Бест и заявляет, что у властей не было ордера.

Love that #DDoSecrets' server was seized *without a warrant* or any just cause beyond the FBI hates us for #BlueLeaks. — Emma Best 🏳️‍🌈🏴 (Mx. Yzptlk) (@NatSecGeek) July 8, 2020

В результате портал BlueLeaks ушел в оффлайн, и о его возможном восстановлении пока ничего не сообщается.

Напомню, что ранее в интервью изданию Wired Эмма Бест рассказывала, что активисты всеми силами старались избежать публикации любой конфиденциальной информации в составе BlueLeaks. Так, команда потратила неделю на очистку файлов от «особо деликатных данных о жертвах преступлений и детях, а также от информации о частных предприятиях, учреждениях здравоохранения и ассоциациях ветеранов». Однако Бест признавала, что они могли что-то пропустить.

В прошлом месяце власти США заявляли, что изучают утечку BlueLeaks, но неизвестно, было ли начато официальное расследование. В настоящее время неясно, действовали ли власти Германии по просьбе ­американских коллег или же по собственной инициативе.