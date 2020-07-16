МВД и Group-IB задержали организаторов преступной группы, специализирующейся на перевыпуске SIM-карт и хищении денег у клиентов российских банков. Группа действовала несколько лет, ущерб от ее деятельности оценивается десятками миллионов рублей, а жертвами мошенников становились даже те, кто находился в местах лишения свободы.

Исследователи Group-IB напоминают, что пик мошенничеств с перевыпуском SIM-карт пришелся на 2017-2018 годы — злоумышленники взламывали аккаунты Instagram, мессенджеры, почтовые ящики известных блоггеров, предпринимателей, звезд шоу-бизнеса и спорта, а затем вымогали выкуп для возврата доступа. Также такие атаки часто используются для кражи крупных сумм в криптовалюте и с банковских счетов жертв (ведь перехват кодов 2ФА становится совсем несложным).

Одна из преступных групп специализировалась на VIP-клиентах российских банков. Для сбора информации о жертве мошеники использовали специальные сервисы «пробива» в Telegram-каналах или на подпольных хакерских форумах. Как правило, у владельцев подобных сервисов были налажены контакты с инсайдерами в банках с высоким уровнем доступа. Так что они в режиме реального времени могли получить не только персональные данные клиента, но и информацию о состоянии его банковского счета.

На следующем этапе мошенники пользовались услугами сотрудницы подпольного сервиса по восстановлению SIM-карт, также довольно популярной услуги в теневом сегменте интернета. Изготовив поддельную доверенность (бланк стоит на форумах около 1500 рублей, также используют поддельные печати или печатают бланки на цветном принтере), девушка перевыпускала SIM-карту в салонах сотовой связи Москвы и Подмосковья. В качестве удостоверения личности девушка использовала поддельные водительские права.

Сразу после активации SIM-карты-клона, сотовая связь у жертвы пропадала, зато в этот момент новый владелец сим-карты отправлял в банк запросы на получение одноразовых кодов доступа в мобильный интернет-банкинг. В ряде случаев подельница мошенников даже не утруждала себя пересылкой SIM-карты — она просто отправляла или диктовала полученные коды по телефону. Деньги (в среднем 50 000-100 000 рублей) выводились со счета жертвы на счета третьих лиц и через цепочку транзакций обналичивались в других городах, например, в Самаре.

При этом если в 2017-2018 годах преступники выводили крупные суммы практически моментально, то, начиная с 2019 года, после того, как банки усилили борьбу с фродом, на это стало уходить больше времени. Так, мошенники могли совершать транзакции только спустя сутки после перевыпуска SIM-карт.

По этой причине мошенники стали выбирать жертв из числа состоятельных людей, которые находились в местах лишения свободы. Обязательное условие — у жертвы должны быть деньги на счете и подключен мобильный банкинг. Эксперты отмечают, что в учреждениях ФСИН подследственным и осужденным, разумеется, запрещено пользоваться сотовой связью, однако известны не только случаи «проноса» смартфонов за решетку, но и работы целых тюремных колл-центров, что вылилось в совместную инициативу МВД, ФСБ и ФСИН по блокировке сотовой связи местах лишения свободы.

Многочисленные случаи хищения денег у клиентов российских банков стали поводом для проверки и возбуждения уголовного дела. В процессе расследования сотрудники столичного МУРа установили организаторов преступной группы и привлекли экспертов из Group-IB.

Двое организаторов группы были задержаны в Солнцево и Коммунарке, их подельница из «сервиса восстановления SIM-карт» — в Подмосковье. Еще один участник группы, связанный с обналичкой, был пойман в Самаре. Примечательно, что один из участников преступной группы был судим за аналогичные мошенничества с перевыпуском SIM-карт в 2014-2015 годах, но оказавшись на свободе, вновь вернулся к прежнему ремеслу.

При обыске оперативники и специалисты Group-IB обнаружили многочисленные SIM-карты, ноутбуки, смартфоны и кнопочные телефоны-«звонилки», поддельные документы — паспорта и водительские удостоверения, а также банковские карты и привязанные к ним SIM -карты, на которые приходили похищенные деньги.

Для хранения конфиденциальной информации мошенники использовали флешки-криптоконтейнеры. Задержанные уже дали признательные показания — им предъявлены обвинения ч.4 по статье 159 УК РФ (Мошенничество). В деле фигурируют несколько эпизодов, количество потерпевших увеличивается, а суммарный ущерб от действий группы уже оценивается в несколько десятков миллионов рублей.