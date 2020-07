Один из наиболее активных ботнетов 2019 года, Emotet, не подавал почти никаких «признаков жизни» с февраля текущего года. Теперь же ИБ-эксперты предупредили, что Emotet вернулся в строй с новой спам-кампанией. ­

Возвращение Emotet в конце прошлой недели зафиксировали специалисты CSIS, Microsoft, Malwarebytes, Abuse.ch, Spamhaus, а также группа независимых исследователей Cryptolaemus, уже несколько лет внимательно следящая за активностью ботнета.

Эксперты пишут, что новая спам-кампания нацелена преимущественно на пользователей из США и Великобритании, а письма-приманки написаны на английском языке. Послания злоумышленников содержат либо документы Word, либо URL-адреса, ведущие к загрузке таких файлов (обычно размещающихся на взломанных сайтах на базе WordPress). Подобные документы опасны из-за вредоносных макросов, которые (если они включены), в итоге приводят к загрузке и установке Emotet.

Исследователи отмечают, что вместе с уже известными шаблонами в Word-приманках используется и новый шаблон, который сообщает пользователю, что документ якобы нельзя открыть обычным способом, так как тот был создан в iOS.

По данным специалистов, в ходе новой кампании уже было отправлено более 250 000 таких писем.

#Emotet spinning up their buisness. New spam modules being pushed and new spamwaves coming in from both Epoch 2 and 3. Either attached a doc or a mallink. Current Emotet tier-1 C&C geolocation attached. pic.twitter.com/vUTuf9v0GM