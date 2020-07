Ранее в этом месяце ботнет Emotet, не подававший «признаков жизни» с февраля 2020 года, вернулся в строй с новой спам-кампанией. ­Понаблюдав за малварью, ИБ-специалисты сообщили, что ботнет сменил основную полезную нагрузку и теперь распространяет банковский троян QakBot (QBot), который пришел на смену обычному для ботнета TrickBot.

Однако теперь неизвестные доброжелатели успешно саботируют работу ботнета. Начиная с 21 июля 2020 года они подменяют полезные нагрузки Emotet анимированными файлами GIF, эффективно предотвращая заражение жертв. Кто именно стоит за этой акцией, пока неясно, это могут быть как конкурирующие хак-группы, так и неизвестный ИБ-специалист.

Первыми на странную активность обратили внимание исследователи из группы Cryptolaemus, которые уже несколько лет внимательно следят за активностью ботнета и стараются ему противодействовать. По их данным, в настоящее время около четверти всех пейлоадов Emotet подменены GIF’ками, что вызвало значительно снижение активности ботнета.

Происходящее напрямую связано с тем, как функционирует Emotet. Так, ботнет рассылает своим потенциальным жертвам спам, содержащий вложения или ссылки, ведущие к вредоносным файлам Office. Если открыть такой файл и разрешить работу макросов, из удаленного источника на машину пользователя будет загружен фактический пейлоад.

Дело в том, что такие полезные нагрузки ботнет размещает преимущественно на взломанных сайтах на базе WordPress, доступ к которым операторы Emotet осуществляют через веб-шеллы. Причем ранее ИБ-эксперты уже обнаруживали, что злоумышленники используют для этих целей решения с открытым исходным кодом, а также применяют одинаковый пароль для всех веб-шеллов, тем самым подвергая свою инфраструктуру риску.

The Emotet payload distribution method is super insecure, they deploy an open source webshell off Github into the WordPress sites they hack, all with the same password, so anybody can change the payloads infected PCs are receiving.